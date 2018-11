Asuntosäätiö rakennuttaa Espoon ensimmäisen puukerrostalon

Tuuliniitty 3:n vuokratalo on merkittävä tapaus sekä Asuntosäätiön että Espoon kaupungin historiassa. Se on valmistuttuaan sekä kaupungin että Asuntosäätiön ensimmäinen puusta rakennettava ja kaavamääräysten mukaisesti ensimmäinen autopaikaton kerrostalo. Hanke sai rakennusluvan ja lähtee liikkeelle loppuvuoden aikana.

Tuuliniitty 3 sijaitsee loistavasti Tapiolan metroaseman ja keskustan palveluiden kupeessa. ARA-vuokrataloon tulee 42 asuntoa yksiöistä perheasuntoihin. Yhteistiloiksi taloon tulee talosauna, pesutupa, kuivaushuone ja kerhotila.

Talo rahoitetaan valtion pitkällä korkotuella eli vuokra määräytyy kohtuulliseksi omakustannusperiaatteen mukaan. Talo valmistuu loppuvuonna 2019 ja asunnot tulevat hakuun kolme kuukautta ennen talon valmistumista.

– Puurakentamisen edistäminen sopii tavoitteisiimme kehittää suomalaista asumista monipuolisesti. Tapiola on myös erinomainen paikka toteuttaa ensimmäinen hankkeemme. Pääsemme kehittämään aluetta Tapiolan alkuperäisen idean mukaisesti innovatiivisen kaupunkiasumisen malliin eli palaamme tavallaan juurillemme, toteaa Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.

Asuntosäätiö perustettiin vuonna 1951 kuuden kansalaisjärjestön toimesta suunnittelemaan ja rakentamaan Tapiolaa. Myös Asuntosäätiön toimisto sijaitsee Tapiolassa, puurakenteisessa talossa.

Tuuliniitty 3:een ei tule asuntokohtaisia autopaikkoja. Kohteeseen toteutetaan vain muutama vierasautopaikka.

– Uskomme, että taloon hakeutuu asukkaita, joille oma auto ei ole niin tärkeä kulkuväline. Yhä useampi nuori jättää ajokortin hankkimatta ja monet perheellisetkin ovat valinneet autottoman elämäntavan joko ympäristö- tai kustannussyistä. Näille asukkaille metroaseman ja muiden julkisen liikenteen palveluiden läheisyydessä oleva asuintalo on varmasti haluttu vaihtoehto, toteaa Kankainen.

Tuuliniitty 3:n pääurakoitsijaksi on valittu kokenut puukerrostalojen rakentaja Rakennusliike Reponen Oy. Reponen rakentaa puukerrostalot aina säältä suojattuna teltan sisällä. Kohteen pääsuunnittelijana on toiminut arkkitehti Jukka Turtiainen.

– Talon massa on selväpiirteinen, siinä on hiljaisia viitteitä 1950- ja 1960-lukujen Tapiolan kerrostaloihin. Tämä näkyy muun muassa julkisivujen suhteissa ja ikkunamaailmassa. Puu on tuotu selkeästi esille julkisivuverhoilussa ja muun muassa parvekerakenteissa, kertoo Turtiainen.

Puutalon suunnittelussa yksi erityinen piirre on puurakenteiden ja puun työstämisen mittatarkkuus. Toinen puun ominaisuus on Turtiaisen mukaan sen keveys, mikä antaa tiettyjä mahdollisuuksia verrattuna raskaampiin materiaaleihin. Pohjakerros on puukerrostalossa oltava rakentamismääräysten mukaan palamatonta materiaalia.

– Olemme käyttäneet vanhasta Tapiolasta tuttua lautamuottipintaista betonia, kertoo Turtiainen.