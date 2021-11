Asuntosäätiöltä uusia vuokra-asuntoja Vantaan Leinelään

Auringonkehrä 3:een on rakenteilla 59 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, kahteen kuusikerroksiseen taloon. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä neliöihin. Ensimmäisen kerroksen asuntoihin sisältyy oma piha ja muissa asunnoissa on lasitetut parvekkeet. Osassa asuntoja on myös oma sauna.

Vuokrakohde sijaitsee loistavalla paikalla Leinelässä. Palvelut, kuten päiväkoti, koulu ja ruokakauppa sijaitsevat lähietäisyydellä, mutta asuinalue on rauhallinen ja lähellä luontoalueita sekä ulkoilureittejä.

Kerrostaloja kehystää laaja piha-alue leikkipaikkoineen ja talojen yhteistiloihin kuuluvat mm. sauna, pesu- ja kuivaushuone sekä lastenvaunuvarasto. Alue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien läheisyydessä, juna-aseman lisäksi Lahdenväylä ja Tuusulanväylä kulkevat läheltä.

Auringonkehrä 3 rakentajana toimii Varte Oy ja suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto L-N Oy.

Haku vuokra-asuntoihin alkaa 16.11. ja asuntoja voi hakea marraskuun 2021 loppuun asti. Asukasvalinnat perustuvat hakijoiden asunnontarpeeseen, varallisuuteen ja tuloihin. Asuntoja voi hakea Asuntosäätiön verkkosivujen kautta.