Att stärka psykisk hälsa ska ha topprioritet också i Finland

Mielenterveyden vahvistaminen Suomenkin ykköstavoitteeksi 5.10.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Lokakuun 10. päivä vietetään Maailman mielenterveyspäivää. Päivän kansainvälinen tavoite on nostaa mielenterveys ja hyvinvointi prioriteeteiksi maailmanlaajuisesti. Suomessa kiireellisin asia on reagoida nuorten pahoinvointiin. Palveluja on kehitettävä, mutta samalla tarvitaan merkittävästi enemmän huomiota mielenterveyden vahvistamiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn.