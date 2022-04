Attendo irtisanoo ikäihmisten hoivasopimuksen Espoon ja muiden Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa

Sopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta ja se päättyy 31.3.2023.

– Olemme neuvotelleet kuntien kanssa hoivapalvelun uudesta hinnasta 1.4.2023 alkaen, koska sopimuksessamme ei ole määritelty hintatasoa lakisääteisen mitoituksen kasvaessa. Kyseessä on Uudellamaalla poikkeuksellinen sopimus, jossa kunnat päättävät palvelusta maksettavan hinnan yksipuolisesti. Muualla Uudellamaalla kuten Helsingissä, Vantaalla tai Keski-Uudellamaalla yhden hinnan mallia ei ole, vaan hinnat perustuvat palveluntuottajien tarjoushintoihin, jotka huomioivat todelliset kustannukset, Attendon myyntijohtaja Alex Gullichsen sanoo.

– Emme ole päässeet riittävästä hintatasosta yhteisymmärryksen. Olemme ehdottaneet, että palvelu kilpailutettaisiin uudestaan samalla tavalla kuin muualla Uudellamaalla. Näin jokainen palveluntuottaja saisi tarjota omien kustannustensa perusteella riittävää hintaa, Gullichsen sanoo.

Sopimuksen irtisanominen ei vaikuta asukkaiden hoitoon tai maksuihin. Asukkaiden ei tarvitse muuttaa pois tutusta hoivakodista.

Espoon itse tuottamat hoivapalvelut ovat merkittävästi kalliimpia, kuin se maksaa samoista palveluista ostopalvelutuottajille. Espoon tuottama hoiva maksoi 173,60 euroa vuorokaudessa vuonna 2021, kun ostopalvelutuottajille maksettava vuorokausihinta on 140 euroa vuonna 2022. Lisäksi 140 euron vuorokausihinta on merkittävästi matalampi kuin muualla Uudellamaalla.

Hoivakoteihin on palkattava tuhansia hoitajia lisää 1.4.2023

Kun henkilöstömitoitus nousee vuoden päästä 1.4.2023, on hoivakoteihin palkattava tuhansia uusia hoitajia. Pula osaavista ammattilaista pahenee välittömästi, sillä heitä ei ole riittävästi tällä hetkelläkään. Uusi mitoitus aiheuttaa lisäkustannuksia henkilöstön palkkojen, mutta myös ylityökorvausten, erilaisten saatavuuslisien ja vuokratyöntekijöiden muodossa. Käytännössä kun työntekijöiden kysyntä on suurempaa kuin tarjonta, palkkakustannukset kohoavat.

– Mikäli ostopalveluiden vuorokausihintaa ei nosteta taloudellisesti kestävälle tasolle, tulee yhä harvempi vanhus pääsemään hoivapalveluihin.Kunnilla on lain mukaan vastuu järjestää vanhuksille tarvittavat asumis- ja hoivapalvelut. Kunnilla on myös vastuu siitä, että palveluntuottajille maksettava korvaus on realistinen ja sillä voidaan tuottaa sovitut palvelut, toteaa toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

