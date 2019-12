Attendo jatkaa Kirkkopuiston toimintaa Valviran päätöksellä

Attendo, Valvira, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Oulunkaaren kuntayhtymä ovat sopineet, että Attendo jatkaa ikäihmisten hoivakoti Kirkkopuiston toimintaa Utajärvellä 16.12. alkaen. Toiminta keskeytettiin viime keväänä Valviran päätöksellä, mutta nyt valvontaviranomainen katsoo, että tehtyjen toimenpiteiden johdosta hoivakodin toiminta voidaan siirtää takaisin Attendolle. Siirtymä ei vaikuta asukkaiden tai henkilöstön arkeen.

Attendo on toimittanut Valviralle selvitykset tehdyistä toimenpiteistä. Selvitysten perusteella Valvira katsoo, että Attendolla on valmiudet ottaa hoivakodin toiminta takaisin haltuunsa. Hoivakodin asukkaiden hoitoisuus on arvioitu ja hoitajamitoitus nostettu vastaamaan sitä. Attendo on lisäksi sitoutunut takaamaan asukkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin hoivakodissa yöaikaan esimerkiksi lisäämällä yövuoroon henkilöstöä. Myös lääkehuoltoa ja -hoitoa on kehitetty muun muassa varmistamalla, että hoivakodissa työskentelee kaksi sairaanhoitajaa.

”Olemme tarkastelleet hoivakodin tilannetta kokonaisuudessaan ja tehneet tarvittavat toimenpiteet. Olemmekin tyytyväisiä saatuamme palautettua luottamuksen toimintamme laatuun”, sanoo Attendon aluejohtaja Minna Hirvaskoski.

Kirkkopuiston toiminta on ollut keväästä asti Oulunkaaren kuntayhtymän johdettavana. Hoivakodissa on koko ajan työskennellyt sama henkilöstö asukkaiden kanssa, joten toiminnan palauttaminen Attendolle ei vaikuta henkilöstön tai asukkaiden arkeen.