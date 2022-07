Attendo korjaa puutteita tamperelaisen hoivakodin Villa Aallon toiminnassa yhdessä viranomaisten kanssa

Attendo Villa Aalto on 59-paikkainen hoivakoti, joka tarjoaa ikäihmisille ympärivuorokautista hoivaa ja palveluasumista Tampereella. Villa Aalto on ollut heinäkuusta 2021 lähtien aluehallintoviranomaisen seurannassa, ja Attendo on korjannut sen toiminnassa ilmenneet puutteet viranomaisen ohjeiden mukaisesti. Valitettavasti ongelmia on jälleen tullut esiin.

Attendo sai Villa Aaltoa koskevan lisäselvityspyynnön aluehallintoviranomaiselta kesäkuussa 2022. Pyynnön mukaan mukaan Villa Aallossa on vakavia puutteita välittömän asiakastyön mitoituksessa ja sen arvioinnissa, johtamisessa, lääkehoidossa, saattohoidon toteuttamisessa ja palvelun laadussa. Aluehallintovirasto harkitsee huomautuksen tai määräyksen antamista tai toiminnan keskeyttämistä Villa Aallon tilanteen vuoksi.

Attendo toimittaa lisäselvityksen 1. elokuuta mennessä.

– Olemme jo aloittaneet Villa Aallossa mittavat toimenpiteet ongelmien korjaamiseksi ja niiden taustalla olevien syiden selvittämiseksi. Olemme kertoneet henkilöstölle ja asukkaiden läheisille tilanteesta avoimesti ja kuulemme heidän näkemyksiään selvittäessämme ongelmia. Teemme myös aktiivista yhteistyötä tilaajamme Tampereen kaupungin ja aluehallintoviraston kanssa. Tavoitteemme on korjata ongelmat ja niiden syyt niin, ettei vastaavaa enää tapahtuisi. Asukkaidemme hyvinvointi on meille ensisijaista ja turvaamme sen myös nyt, sanoo ikäihmisten palveluiden aluejohtaja Sari Laakso.

Villa Aallossa on heinäkuun alussa aloittanut uusi hoivakodin johtaja, jonka perehdytyksestä huolehtii kokenut, muissa Attendo-kodeissa pitkään työskennellyt johtaja. Myös aluejohtaja ja aluepäällikkö ovat tiiviisti mukana Villa Aallon ongelmien korjaamisessa.

– Aluehallintoviranomaisen selvityspyynnössä mainittuihin saattohoidon ja lääkehoidon ongelmiin olemme puuttuneet muun muassa lisäämällä koulutusta. Vahvistamme ja kehitämme vuorovaikutusta ja yhteistyötä myös asukkaiden läheisten kanssa, Laakso kertoo.

Villa Aallossa ilmenneet ongelmat eivät ole hyväksyttäviä eivätkä Attendon arvojen ja muutosmatkan mukaisia. Attendo haluaa turvata jokaiselle asukkaalleen laadukkaan hoivan ja mielekkään, omannäköisen arjen. Villa Aallossa esiin tulleet epäkohdat korjataan yhdessä työntekijöiden kanssa.

