Attendo tarjoaa omaishoitajille maksuttoman hyvinvointiviikonlopun Harjavallassa

Attendo ja Satakunnan omaishoitajat ry. järjestävät 20 omaishoitajalle täyden ylläpidon hyvinvointiviikonlopun 8–10.6.2018. Omaishoitajille maksuton viikonloppu koostuu muun muassa hyvästä ruoasta, rentoutumisesta ja asiantuntijaopastuksesta. Viikonloppu on suunnattu eläkeikäisille omaishoitajille ja mukaan voivat hakea myös niin sanotut epäviralliset omaishoitajat. Omaishoidettaville tarjotaan viikonlopun ajaksi maksuton intervallijakso Attendo Keinulassa.

Omaishoitajien hyvinvointiviikonloppu järjestetään kesäkuussa avautuvassa Attendo Siltalanpuistossa. Viikonlopun tarkoituksena on tarjota omaishoitajille mahdollisuus rentoutua ja ottaa aikaa itselleen. Luvassa on muun muassa vertaistukea, asiantuntijaopastusta, retkeilyä, saunomista, wine tasting -tilaisuus ja hyvää ruokaa. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, joten jokainen osallistuja voi ladata akkujaan parhaaksi katsomallaan tavalla.

Attendo Siltalanpuisto avataan kesäkuussa Harjavaltaan. Siltalanpuisto on 30-paikkainen hoivakoti, jossa on 25 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja viisi kevyemmän palveluasumisen paikkaa. Avautuva hoivakoti on ulkoilu- ja puutarhateemainen. Siltalanpuistossa kannustetaan asukkaita puutarhan ja luonnon avulla ulkoaktiviteetteihin ja edistetään siten heidän terveyttään, itsenäisyyttään ja elämänlaatuaan. Asukkaaksi hoivakotiin pääsee kunnan palvelusetelillä tai itse maksaen.

Mukaan omaishoitajien viikonloppuun voi hakea lähettämällä Attendolle sähköpostia 20.5.2018 mennessä osoitteeseen hyvinvointiviikonloppu@attendo.fi ja perustelemalla, miksi juuri te olisitte hyvinvointiviikonlopun tarpeessa. Osallistujat valitaan 30.5. ja heille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Jokaisen valitun omaishoitajan hoidettava pääsee maksuttomasti Attendo Keinulaan intervallijaksolle viikonlopun ajaksi.