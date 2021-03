Attendo tarjoaa Raaseporille yhteistyön tiivistämistä Villa Pentbyssä

Attendo on tänään tarjonnut Raaseporin kaupungille mahdollisuutta yhteistyön tiivistämiseksi raaseporilaisten ikäihmisten hoivapalvelun tuottamisessa. Aluehallintoviraston viime viikolla antaman valvontapäätöksen mukaan Villa Pentbyhyn tulee palkata kuusi vakituista hoitajaa lisää 30.4. mennessä. Henkilöstömitoituksena tämä tarkoittaa Attendon käsityksen mukaan nykyiseen verrattuna noin 0,76 mitoitusta, mikä ylittää nykyisen vanhuspalvelulain, Villa Pentbyn toimiluvan sekä kaikkien muiden alueen hoivakotien mitoituksen merkittävästi.

Attendo haluaa parantaa yhteistyötä Raaseporin kanssa Villa Pentbyn asukkaiden parhaaksi. Raaseporille tarjoutuu mahdollisuus päästä pitkään esitetyn toiveen mukaisesti tuottamaan hoivapalvelua Villa Pentbyn tiloihin, sen toiseen kerrokseen.

Attendo on tänään tarjonnut Raaseporille mahdollisuutta alkaa tuottaa tehostetun hoivan palvelua Villa Pentbyn toisessa kerroksessa asuville asukkaille. Tarjoukseen sisältyy mahdollisuus ostaa ateria- ja puhtaanapitopalvelut myös toisen kerroksen asukkaille, mahdollisuus yhteisten tilojen käyttöön ja puhtaanapitoon, kiinteistön ylläpitokustannukset ja hoitajakutsujärjestelmän käyttöoikeus.

- Ehdotuksella yhteistyön tiivistämisestä haluamme ennen kaikkea tuoda varmuutta olemassa oleville asukkaille ja heidän läheisille siitä, että asukkaan ei tarvitse muuttaa. Lisäksi tämä mahdollistaisi tilaajan ja palveluntuottajan syvemmän yhteistyön myös laadun kehittämisen näkökulmasta, kun molemmilla osapuolilla on mahdollisuus oppia yhdessä työskennellessä toisen toimintatavoista", toteaa Attendon aluejohtaja Simo Saaranen.

Attendon käsityksen mukaan aluehallintoviraston valvontapäätöksessä mainittu kuuden lisätyöntekijän palkkaaminen nostaa henkilöstömitoituksen aiempaan toimiluvan mukaisen 0,6 tasolta noin 0,76:en. Avin vaatima uusi henkilöstömitoitus saattaa olla jopa korkein vaadittu mitoitus ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoivassa Suomessa. Vaadittu mitoitus on 25–35% suurempi Villa Pentbyn toimilupaan ja kaikkiin muihin Raaseporin alueen hoivakoteihin verrattuna. On selvää, että tämä on koko Suomea vaivaavassa hoitajapulassa hyvin vaikea tehtävä.

Lisäksi aluehallintoviraston valvontapäätöksessä edellytetään ryhmäkotikohtaista yöhoitajaa, mikä on yllätyksellinen ja täysin uusi käytäntö. Aluehallintovirasto edellyttää Villa Pentbyhyn yllä mainittujen lisäysten täydennykseksi vielä yhtä lisähoitajaa yövuoroon.

Aluehallintoviraston valvontapäätöksessä esitetyt vaatimukset henkilöstömäärän lisäämiseksi nostavat merkittävällä tavalla palvelutuotannon kustannuksia Villa Pentbyssä. Kuntien on välttämätöntä turvata toimintaedellytykset yksityisille palveluntuottajille myös kustannusten kasvaessa. Esimerkiksi vanhuspalvelulain uudistukseen liittyen valtio korvaa kustannukset täysimääräisesti ja edellyttää kuntia puolestaan korvaamaan kustannukset palveluntuottajille.



