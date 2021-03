Attendon vastaus Etelä-Suomen Avin määräyksen lisätä henkilökuntaa Villa Pentbyssä Raaseporissa

Attendo kunnioittaa viranomaisen määräyksiä ja tekee vaaditut toimenpiteet Raaseporissa sijaitsevassa hoivakodissa Villa Pentbyssä.

Aluehallintoviranomaisen vaatimukset ovat erittäin kovat. Päätöksessä edellytetään 25–35% enemmän hoivahenkilökuntaa suhteessa yksikön toimilupaan ja myös suhteessa kaikkiin muihin Raaseporin alueen hoivakoteihin.

Muissa yksityisissä hoivakodeissa ja kunnan omissa palveluissa tuotetaan samanlaista ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille kuin Villa Pentbyssä pienemmillä henkilöstömitoituksilla. Attendo on toimittanut valvontaviranomaiselle asukkaiden hoidon tarpeita ilmentävät yksityiskohtaiset tiedot ja näiden perusteella mitoitus on ollut ja on tällä hetkellä 0,60, mikä vastaa asukkaiden hoivan tarvetta. Valvontaviranomaisen vaatimus edellyttää kuitenkin mitoitukseksi noin 0,76, joka Attendon tietojen mukaan saattaa olla jopa korkein vaadittu mitoitus ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoivassa Suomessa. Vaatimus nostaa merkittävällä tavalla palvelutuotannon kustannuksia Villa Pentbyssä.

Vaadittu hoitajamitoitus on myös 20% korkeampi kuin sopimuksessamme kunnan kanssa määritelty mitoitus.

Lisäksi valvontaviranomaisen vaatimus ryhmäkotikohtaisesta yöhoitajasta on täysin poikkeuksellinen, ja vastoin valvontaviranomaisen omaa vakiintunutta käytäntöä. Tämän lisäksi valvontaviranomainen edellyttää vielä yhtä lisäkäsiparia yövuoroon jo entuudestaan poikkeuksellisen vaatimuksen päälle.



