Auli Hännisestä YTK:n toimitusjohtaja

Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen siirtyy YTK:n eli Yleisen työttömyyskassan toimitusjohtajaksi 1.12.2021 alkaen. Hänninen on tehtävässään paluumuuttaja, koska hän työskenteli toimitusjohtajana myös vuosina 2008–2017.

YTK on yli puolen miljoonan jäsenmäärällään ylivoimaisesti Suomen suurin työttömyyskassa. Jo joka neljäs palkansaaja on YTK:n jäsen ja YTK hoitaa noin kolmanneksen kaikista Suomessa maksettavista ansiosidonnaisista korvauksista. Kassan jo 30 vuotta jatkunut kasvu on poikkeuksellinen ilmiö laajemminkin työmarkkinatoimijoiden keskuudessa.

YTK:n hallituksen puheenjohtaja Mikko-Pekka Hanski on tyytyväinen uuden toimitusjohtajan perusteellisesta kokemuksesta. ”Toimitusjohtajahaku herätti paljon kiinnostusta, ja hallitus on kiitollinen ja inspiroitunut kaikista keskusteluista ja kohtaamisista. YTK on sisäisesti jatkuvassa muutoksessa: alan keskeiset järjestelmät vaativat uudistamista ja koko toimiala muuttuu lähivuosina. Jatkuvan muutoksen keskellä halusimme, että toimitusjohtaja tuntee työttömyyskassojen toiminnan syvällisesti ja että hänellä on käsitys siitä, mistä työelämässä on kyse.”

Tavoitteena vaikuttaa ansioturvan kehittämiseen



Hanski muistuttaa, että koronavuosi testasi järjestelmää ja paljasti, että vielä on kehitettävää. ”Mielipiteitä siitä, kuinka ansioturva tulisi järjestää on monia. Johtavana työttömyyskassana YTK:n tehtävä on viedä koko alaa kohti tulevaisuuden työelämää. Koemme, että Auli Hännisen merkittävä osaaminen on mahdollisuus juuri tähän.”

”Olin vaikuttunut siitä, kuinka YTKlaiset selvisivät uskomattoman suuresta päivärahahakemusten määrästä viime vuonna. Korona-aika nosti aiheellisesti ansioturvan kehittämisen entistä vahvemmin poliittiseen keskusteluun. Toimeenpanijan ääntä ei tässä keskustelussa ole kuitenkaan kuultu riittävästi. Haluan olla aktiivisesti keskustelemassa aiheesta ja vaikuttamassa ansioturvajärjestelmän kehittymiseen”, Auli Hänninen lisää.

”Olen hyvin iloinen ja tyytyväinen ajastani Perheyritysten liitossa. Viimeiset neljä vuotta ovat olleet merkityksellisiä. Työllä on tärkeä yhteys myös YTK:n tehtävään, koska kysymys on työpaikoista”, Hänninen sanoo.

Hänninen työskentelee Perheyritysten liiton toimitusjohtajana marraskuun loppuun saakka ja aloittaa YTK:ssa 1.12.2021.

Pikafaktat: Auli Hänninen