Auringonkukkapelto perustettiin Naantaliin

Naantali liittyy Kuntien energiatehokkuussopimukseen 29.6.2022 12:45:53 EEST | Tiedote

Naantalin kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) liittymisestä kokouksessaan 20.6.2022. KETSiin liittyminen on ollut tavoitteena kaupungin ympäristöohjelmassa 2020-2024, ja se kuuluu myös Hinku-kriteereihin, joten päätös on luonnollinen askel Naantalin ilmastotyön edistämisessä.