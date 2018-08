Aurinkoenergian lähettiläs ja brittiläisen ritarikunnan kunniamerkillä palkittu Philip Wolfe saapuu Suomeen

Philip Wolfe (MBE) on eurooppalaisen uusiutuvan energian alan pioneeri, joka on vaikuttanut vahvasti aurinkoenergian kehitykseen EU:n alueella. Wolfe saapuu syyskuussa Smart Solar Executive Breakfast -tilaisuuteen puhumaan aurinkosähkömarkkinoiden kehityksestä Euroopassa.

Smart Solar Executive Breakfast kokoaa yhteen valikoidun joukon kiinteistöalan päättäjiä ja vaikuttajia keskustelemaan aurinkosähkömarkkinan kehityksestä, vastuullisuudesta ja aurinkosähkön hyödyntämisestä osana kiinteistösijoittamista. Tilaisuuden asiantuntijoina ovat vastikään julkaistun The Solar Generation -kirjan kirjoittanut Philip Wolfe ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen listaamattomien sijoitusten johtaja Esko Torsti.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Suomen johtavan aurinkosähköjärjestelmien toimittaja, Solnet, sekä kiinteistö- ja rakennusalan markkinointiviestintään sekä vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut Taskut.

– Teknologian nopea kehittyminen on vauhdittanut älykkäiden rakennusten esiinmarssia. Älykkään rakennuksen todelliset hyödyt nousevat esiin, mikäli teknologiaa osataan hyödyntää rakennetun ympäristön ja käyttäjäkokemuksen pitkäjänteisessä parantamisessa. Yritysvastuullisuus on jokaisen suuryrityksen ja sijoittajan agendalla ja myös tärkeä osa yrityksen viestinnälle nimettyjä tavoitteita. Yritysten on yhä enemmän mietittävä rooliaan yhteiskunnassa ja osattava vastata vastuullisten kuluttajien odotuksiin. Kestävää kehitystä tukeviin konkreettisiin tekoihin sijoittaminen on välttämätöntä, kun viherpesu ei enää vakuuta, kertoo Taskujen toimitusjohtaja Petteri Kakkola.

Aurinkosähkö on kasvava trendi. Energiateollisuuden teettämän kyselyn (11/2017) mukaan suomalaiset kannattivat uusiutuvien energialähteiden lisäämistä energiantuotannossa. Kyselyyn vastanneista jopa 89% haluaisi lisätä erityisesti aurinkosähkön tuotantoa. Suomessa kannattavinta on asentaa aurinkosähköjärjestelmä kiinteistön katolle ja hyödyntää tuotettu sähkö kiinteistön omassa käytössä. Aurinkosähkö mahdollistaa kiinteistön asiakkaiden vastuullisuusstrategian toteutumista helposti ja kustannustehokkaasti.

Aurinkosähköjärjestelmän turvallisuudessa olennaisena ratkaisuna on käyttää markkinoiden edistyneintä tekniikkaa, jonka avulla järjestelmää voidaan ohjata paneelikohtaisesti. Tarvittaessa sähkön syöttö saadaan katkaistua paneelien tasolla, jolloin katto saadaan nopeasti jännitteettömäksi. Solnet käyttää aurinkovoimaloissaan maailman edistyksellisimpiä toimittajia ja parhaita komponentteja. Perusajatuksena on hyödyntää dataa, IoT-ratkaisuja ja pitkälle vietyä automatiikkaa, jotka tekevät aurinkovoiman hyödyntämisestä asiakkaalle helppoa ja taloudellisesti kannattavaa.

– Suomessa pyrimme muuttamaan markkinaa entistä älykkäämpien ja turvallisempien voimaloiden suuntaan, jotta asiakkaamme saavuttavat tavoittelemansa tuoton investoinnilleen, Solnetin maajohtaja Veli-Matti Heimonen kertoo.

Aurinkosähköjärjestelmän ensimmäisen vuoden tuotto investoinnille on tyypillisesti 7-10 prosenttia. Tuotto vaihtelee järjestelmän koon, asennuskohteen sijainnin ja ostosähkön hinnan mukaan. Ilmarisen tuoreimmassa yritysvastuuraportissa kerrotaan, että Ruoholahden pääkonttorin katolle vuonna 2016 asennetun aurinkovoimalan pääoman laskennallinen vuosituotto on ollut 7 prosenttia. Ilmarisen Esko Torsti puhuu tilaisuudessa aurinkosähkön hyödyntämisestä osana kiinteistösijoittamista.

Median edustajat ovat tervetulleita Ravintola Lasipalatsiin perjantaina 21.9.2018 klo 9–11 (Mannerheimintie 22–24, Helsinki) kuuntelemaan Wolfen ja Torstin asiantuntijapuheenvuoroja sekä tutustumaan kuinka Solnetin aurinkovoimala toimii ja miten voimalaa hallitaan digitalisaation keinoin. Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus tutustua 30.8. avattavaan Amos Rexin taidemuseoon.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen pyydetään maanantaihin 17.9. mennessä lomakkeelle: Smart Solar Executive Breakfast -ilmoittautuminen.

Tervetuloa!

Lisätietoja:

Sami Takaneva, Account Manager, Taskut

p. 050 3800 758

sami.takaneva@taskut.fi