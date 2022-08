AURORA BOTNIA TÄYTTÄÄ VUODEN

Aurora Botnian 1-vuotispäivän kunniaksi Wasaline myy päiväristeilyjä puoleen hintaan. Kampanjahinnat ovat voimassa varustamon verkkosivuilla viikon 35 ajan ja edullisen risteilyn voi varata 29.8.-17.11.2022 väliselle ajalle. Risteilykampanjalla varustamo haluaa kiittää uskollisia matkustajiaan, joiden tuella Wasaline on selvinnyt haastavista ajoista ja vakiinnuttanut paikkansa Merenkurkussa.

”Pandemiasta huolimatta Aurora Botnian ensimmäinen vuosi on ollut erittäin onnistunut. Palaute sekä matkustajilta että rahtiliikenteeltä on ollut erittäin positiivista ja laivan konsepti on osoittautunut juuri niin hyväksi kuin suunniteltiin. Vaikka laivassa on paljon uutta teknologiaa, teknisiä ongelmia on ollut erittäin vähän. Kiitämme kaikkia matkustajia ja rahtiasiakkaitamme menestyksekkäästä vuodesta”, kertoo Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg.

Ensimmäisen vuotensa aikana Aurora Botnia on kuljettanut 250 000 matkustajaa ja melkein 50 000 henkilöautoa. Rahtia reitillä on kulkenut yli 22 000 rahtiyksikköä. Wasalinen kautta on myös varattu paljon hotelliyöpymisiä Vaasaan ja Uumajaan. Kesällä 2022 kaupunkien hotelliyöpymiset olivat ennätystasolla ja matkailijamäärät ovat piristyneet pandemiaa edeltävälle tasolle.