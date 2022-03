Auroran päivän viesti: Kadulla eläviä on autettava heidän omassa ympäristössään

Diakonissalaitos muistaa tänään 10. maaliskuuta perustajaansa Aurora Karamzinia juhlimalla Auroran päivää. Aurora Karamzin oli rohkea vaikuttaja 1800-luvulla, joka uudisti sosiaalityötä ja huolehti huono-osaisista.

Rohkeita tekoja ihmisarvon puolesta tarvitaan edelleen, kuten aamutilaisuus osoitti. Suomessa oli vuoden 2021 lopussa 3 950 yksinelävää asunnotonta, mikä on 390 vähemmän kuin vuonna 2020. Kaupunkiemme kaduilta katsottuna tilanne ei silti näytä hyvältä.

"Jos emme reagoi nyt, meillä on kohta käsissämme keskieurooppalaisten isojen kaupunkien katupäihdekulttuuri. Osittain näin on jo nyt", toteaa projektipäällikkö Robert Koski, joka työskentelee Diakonissalaitoksen Tukialus-hankkeessa. Tukialus tekee etsivää päihde- ja mielenterveystyötä Helsingin, Tampereen ja Lahden kaduilla.

Siinä, missä ennen kadulle päädyttiin tai jouduttiin, nykyään on yhä tavallisempaa, että ihmiset ovat kasvaneet katuelämään hyvin nuoresta pitäen, eivätkä edes halua sieltä pois. Näiden ihmisten auttamiseksi nykyinen palvelujärjestelmämme on Kosken mukaan liian jäykkä.

"Kun ihminen on riippuvainen erilaisista päihteistä, hänen mielenterveytensä on järkkynyt ja elämänhallinta täysin hukassa, hänen on yksinkertaisesti mahdotonta olla kolmen viikon päästä maanantaina kello kahdeksan jollain tietyllä luukulla. Näille ihmisille pitää viedä palvelut suoraan heidän omaan toimintaympäristöönsä, eikä odottaa, että he löytävät palveluihin itse", Koski muistutti kohdistaen sanansa erityisesti päättäjille ja asiantuntijoille.

Romanit ahtaalla Ukrainassa

Diakonissalaitoksen kansainvälisen toiminnan kehittämispäällikkö Anca Enache muistutti Ukrainan romanivähemmistön tukalasta tilanteesta. Sotatilanne on kärjistänyt heidän ennestäänkin vaikeaa asemaansa entisestään.

"Romanivähemmistö on jo entuudestaan ollut yliedustettuna maansisäisten pakolaisten määrässä. Venäjän hyökkäys kasvattaa sekä maan sisäisten että ulkomaille pyrkivien romanipakolaisten määrää", Enache ennustaa.

Diakonissalaitos on lahjoittanut 100 000 euroa hädässä olevien evakuointiin sekä sota-alueelle jääneiden auttamiseen. Lisäksi olemme käynnistäneet hätäapukeräyksen humanitaariseen työhön Ukrainassa ja Ukrainasta paenneiden parissa.

"Tämä keräys sopii erittäin hyvin myös Auroran päivään, koska tavoitteemme on tehdä tästä päivästä yleinen Hyvän tekemisen päivä. Lahjoittaminen on konkreettinen, tärkeä teko kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyväksi keskellä kriisiä, joka koskettaa meitä kaikkia tavalla tai toisella", Enache sanoo.

