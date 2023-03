Autismikirjon ihmisiin kohdistuva kaltoinkohtelu pitää saada loppumaan

Autismiliiton tietoon on tullut tapauksia, joissa vahvaa tukea tarvitsevia kehitysvammaisia autismikirjon ihmisiä on pidetty nälässä ja heitä on eristetty huoneisiinsa kohtuuttoman pitkiksi ajoiksi. He ovat nukkuneet autiossa huoneessa lattialla, eikä heille ole järjestetty mitään virikkeitä tai mielekästä toimintaa.

Ahdistusta on hoidettu lisäämällä huimasti psyykelääkitystä eikä muita ahdistusta lieventäviä keinoja ole otettu käyttöön. Tiedossa on tapaus, jossa henkilö on joutunut hengenvaaralliseen tilaan ja saanut ylilääkitsemisen tuloksena elinikäisen sairauden. Perheet eivät usein uskalla puhua ongelmista, koska pelkäävät, että heidän lapsiaan kohdellaan sen jälkeen vielä huonommin.

Autismikirjon ihmisten kanssa työskentelevillä on laajasti tiedossa, että psyykenlääkkeitä määrätään vahvaa tukea tarvitseville autistisille ja kehitysvammaisille ihmisille nimenomaan käytösongelmien hillitsemiseksi. Tämä on autismikirjon Käypä hoito -suosituksen vastaista ja eettisesti kestämätöntä.

Sosiaali- ja hoiva-alalla vallitseva henkilöstöpula on tiedossa, mutta asiakkaiden perustarpeiden tyydyttämisen osalta ei voi vedota henkilöstön vähyyteen. Autismiliitto näkee puutteita erityisesti osaamisessa. Tilanteen parantaminen ei vaadi aina työntekijöiden lisäämistä, vaan heidän osaamisensa lisäämistä sekä työn uudelleenorganisointia.

On paljon esimerkkejä asumisyksiköistä ja palveluntarjoajista, joissa asiat ovat kunnossa. Kaikki lähtee asiakkaan ymmärtämisestä ja hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa vastaamisesta. Jos asiakas voi hyvin, yleensä lääkitystä ei tarvita.

- Vahvaa tukea tarvitsevat autismikirjon ihmiset ovat pieni, mutta erityisen vaativa asiakaskunta, jonka kanssa työskentely voi olla hyvin palkitsevaa. Kun työssä tulee onnistumisia, työntekijän motivaatio työhön kasvaa. Myös johtaminen ja yhteinen toimintakulttuuri vaikuttavat siihen, miten asiakasta kohdellaan, kertoo Autismiliiton järjestösuunnittelija Pia-Maria Topi.

Vaikka Autismiliiton tietoon tulleet ihmisarvon loukkaukset ja kaltoinkohtelu ovat laissa kiellettyä, käytännössä tällaisia tilanteita tapahtuu. Liiton toiminnanjohtaja Satu Taiveaho vaatii valvonnan tehostamista ja sanktioiden asettamista pelisääntöjen rikkojille. Tällä hetkellä omavalvonta vammaispalveluissa usein epäonnistuu. Siksi ennalta ilmoittamatonta valvontaa tulee lisätä.

- Raporteissa asiakkaisiin kohdistettuja pakkotoimenpiteitä usein kaunistellaan. Kun tarkastajat tulevat, palveluntarjoaja usein tietää siitä etukäteen, joten tarkastuksen aikana kaikki voi näyttää olevan määräysten mukaista. Tarkastusten pitäisi tulla yllätyksenä ja niitä pitäisi toteuttaa systemaattisemmin, ei vain kanteluiden tai huomautusten yhteydessä. Tämän kohderyhmän ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista tulee vahvistaa, Taiveaho alleviivaa.

Autismitietoisuuden viikkoa vietetään 27.3.-2.4.2023.Tänä vuonna viikon teemana on #EiRiitä! Autismiliitto julkaisee autismitietoisuuden viikolla kuvittaja Netta Lehtolan kuvasarjan aiheesta. Kampanjalla haluamme välittää kokemusta siitä todellisuudesta, jota autismikirjon ihmiset ja heidän läheisensä jatkuvasti elävät. Tarkoitus on tuoda esiin rakenteellisia ja asenteellisia kipukohtia ja herättää niistä keskustelua.

Autismitietoisuuden viikon aikana sekä Autismiliitto että sen jäsenyhdistykset ja muut toimijat järjestävät erilaisia tapahtumia. Autismiliitto on koonnut tietoa näistä tapahtumista verkkosivulle www.autismiliitto.fi/waad.