Automaatio varmistaa ruokaketjun turvallisuuden

Saksalainen elintarvikejätti automatisoi tuoretuotteiden logistiikkansa Cimcorpin ratkaisulla. Saksan suurimman vähittäiskauppakonserni Edeka Groupin alueellinen osuuskunta Edeka Minden-Hannover luottaa suomalaisyrityksen automaatioon, ja on tilannut kahden logistiikkakeskuksensa hedelmien ja vihannesten käsittelyautomaation ulvilalaisyritykseltä.

Yli 40 vuotta automaatiota valmistanut Cimcorp toimittaa Edeka Minden-Hannoverin kahteen suurimpaan jakelukeskukseen tuoretuotteiden varastointi- ja käsittelyjärjestelmän. Aiemmin vastaava automaatio on tilattu Edekan huippumoderniin Oberhausenin jakelukeskukseen sekä Edeka Groupin tytäryhtiön Netto Marken-Discountin Thiendorfin jakelukeskukseen. Edellä mainituissa kohteissa automaatio toteutetaan vastavalmistuneisiin logistiikkakeskuksiin, Minden-Hannoverissa hyödynnetään olemassa olevia rakennuksia.

Edeka Groupin tilaukset viimeisen vuoden aikana ovat Cimcorpin ensimmäisiä toimituksia Saksaan, mutta vastaavia järjestelmiä on toimitettu useisiin Euroopan maihin. Myynnistä vastanneen Jarno Honkasen (Director, Solution management) mukaan kauppojen merkitystä korostaa se, että Saksa on erittäin kilpailtu markkina-alue, jossa useimmat kilpailijamme ovat olleet vahvoilla. "Meillä on vuosien kokemus ja näyttö järjestelmämme luotettavuudesta. Tuotekeräyksessä tarkkuus on aina erittäin tärkeää, ja järjestelmän pitää toimia aukottomasti. Kun lajitellaan ja käsitellään kasviksia, vihanneksia tai muuta herkästi pilaantuvaa ruokaa, täytyy kaiken tapahtua erittäin nopeasti. Näitä tuotteita ei voi varastoida, joten lajittelun läpimenon on oltava vauhdikas ja virheetön. Tällä varmistetaan pidempi myyntiaika sekä säilyvyys myös kuluttajien kotona.”

Luotettava automaatio varmistaa tuoreuden

Edekan iskulause on ‘Wir lieben Lebensmittel‘ eli ‘Rakastamme ruokaa‘. Yritys onkin ylpeä tuoretuotevalikoimastaan. Itsenäiset Edeka-kauppiaat kuuluvat alueellisiin – usein osavaltiokohtaisiin – Edeka-osuuskauppoihin, jotka yhdessä muodostavat koko maan kattavan Edeka Groupin. "Päivittäisenä haasteena on saada tuottajilta tuoreet hedelmät ja vihannekset nopeasti markkinoille ja kuluttajien käsiin”, kertoo EDEKA Minden-Hannoverin logistiikkapäällikkö Arnd Wilde. ”Kilpailemme aikaa vastaan, koska tuoretuotteiden varastoon toimittamisen ja myymälöissä esille panemisen välillä saa kulua korkeintaan muutamia tunteja. Cimcorpista olemme löytäneet yhteistyökumppanin, joka mahdollistaa meille markkinoiden vaatimusten mukaisten, ergonomisesti pakattujen hedelmä- ja vihanneslavojen täysin automaattisen tilausten keräämisen - nopeasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti."

Cimcorp varmistaa yli 1000 supermarketin toimitukset

Ruokaa ostaessa kuluttajat arvostavat erityisesti tuoreutta ja laatua. Ruokakauppiaalle se tarkoittaa sitä, ettei tuotteita varastoida, vaan ne lajitellaan logistiikkakeskuksessa. Tuotekeräilyn on oltava nopeaa ja tarkkaa laadun varmistamiseksi. Edeka Minden-Hannover investoi jatkuvasti logistiikkansa nykyaikaistamiseen vähentääkseen hiilidioksidipäästöjään osana kestävän kehityksen strategiaansa.

Minden-Hannoverilla on alueella neljä logistiikkakeskusta, jotka sijaitsevat Lauenaussa, Freienbrinkissä, Wiefelstedessä ja Landsbergissä, ja jotka toimittavat päivittäin noin 1200 erilaista tuoretta hedelmä- ja vihannestuotetta alueen 1488 ruokakauppaan. Nyt modernisoidaan kaksi ensiksi mainittua logistiikkakeskusta. Asennuksessa on huomioitu, ettei siitä saa aiheutua häiriötä tai turvallisuusriskiä elintarvikeketjulle. Lauenaussa Cimcorpin tuoretuotteiden käsittelyautomaatio asennetaan vuonna 2014 valmistuneeseen jakelukeskukseen. Freienbrink on jakelukeskuksista suurempi ja sinne asennetaan kolme automaatiomoduulia. Kun ensimmäinen automaatiomoduuli on asennettu, voidaan toiminta aloittaa muiden moduulien asennuksen aikana. Nyt nykyaikaistettavat logistiikkakeskukset Freienbrinkissä ja Lauenaussa toimittavat päivittäin tuoreita hedelmiä ja vihanneksia yli 1000 myymälään.

”Modulaarinen järjestelmä takaa järjestelmän maksimaalisen toimivuuden. Yksittäisen moduulin ollessa pois käytöstä – esimerkiksi huollon tai siivouksen aikana – materiaalivirta voidaan ohjata muihin yksiköihin, jolloin tilausten käsittely toimii keskeytyksettä ja huoltotoimet voidaan tehdä turvallisesti ja nopeasti. Meidän järjestelmässä laatikot on pinottu lattialle ja niitä käsitellään yläpuolelta portaalirobottien avulla. Tällä vältetään investoinnit kalliisiin hyllyjärjestelmiin. Tämä myös parantaa valtavasti elintarviketurvallisuutta ja hygieniaa”, Honkanen kertoo ja jatkaa: ”Moderneinkaan käsittelyjärjestelmä ei voi estää yksittäisten rypäleiden tai lehtien putoamista laatikoista. Meidän järjestelmässä ne tippuvat lattialle, mistä ne on helposti havaittavissa ja siivottavissa”, Jarno Honkanen kertoo.

EDEKA Minden-Hannover pähkinänkuoressa

Edeka Minden-Hannoverin juuret juontavat vuoteen 1920, jolloin Mindeniin perustettiin itsenäisten kauppiaiden osuuskunta. Osuuskunta vietti 100-vuotisjuhlaansa 2020 Edeka Minden-Hannoverin liikevaihto on 9,79 miljardia euroa ja sillä on noin 73 800 työntekijää mukaan luettuna riippumattomat jälleenmyyjät. Edeka Minden eG:llä on tällä hetkellä 566 osuuskunnan jäsentä. Liiketoiminta-alue ulottuu Saksassa Hollannin ja Puolan rajoille, ja siihen kuuluu mm. Bremen, Berliini ja Brandenburg. Noin kaksi kolmasosaa 1488 myymälästä on itsenäisiä Edeka-jälleenmyyjiä. Lisäksi yritykseen kuuluu viisi leipomoa (Schäfer), kaksi lihatuotteiden valmistajaa (Bauerngut) sekä tuoreen kalan ja kalatuotteiden tuottaja (Hagenah.)