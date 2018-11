Avaimen kevät 2019: Kirjoja kaikille lukijoille

Avain julkaisee keväällä 2019 kirjallisuutta kaikenikäisille. Kevään uutuuksia ovat muun muassa Sanna Ryynäsen kiehtova elämäkerta taiteilija Meri Genetzistä, Ilpo Salosen menneiden vuosikymmenen Euroopan-matkailuun kuljettava Täältä tullaan, Eurooppa!, Leena Komulaisen ja Nelli Immosen vauva-arjen aakkosillaan hauskuuttava Mikä ihmeen mahakipsi? sekä Tiina-Emilia Kauniston sinkkuilun ja deittailun historiaa esittelevä Lemmenmanauskirja. Kaikenikäiset pääsevät jännittävän viikinkihistorian jäljille Karoliina Suoniemen Ihan oikeiden viikinkiajan lapsien myötä ja Tittamari Marttisen Lasten matkaopas Suomeen kuljettaa pitkin kotimaata.

Sanna Ryynäsen Meri Genetz. Levoton sielu piirtää kuvan mestarillisesta taiteilijasta, joka eli kaoottisen elämän. 1930-luvulla Genetz oli yksi Suomen eturivin taiteilijoista. Hänen elämänsä oli yhtä värikäs kuin hänen maalauksensa: hän koki paikan päällä Venäjän vallankumouksen, Suomen sisällissodan ja Pariisin kuohuvan 1920-luvun. Taiteilijamiehensä Carl Nyman Warghin kanssa hän oli mukana vuosisadan alkupuolen okkultismi-innostuksessa. Meri etsi salatieteistä sisäistä varmuutta ja rauhaa, mutta mitä pidemmälle hänen etsintänsä jatkui, sitä kaoottisemmaksi hänen elämänsä muuttui.

Ilpo Salosen Täältä tullaan, Eurooppa! on muistoista ja runsaasta kuva-aineistosta koostuva teos 1950–70-lukujen automatkailusta Eurooppaan. Into kokea vieraita maita, ihmisiä, kulttuureja ja makuelämyksiä vei Salosen perheen tien päälle kolmella vuosikymmenellä kaikkiaan yksitoista kertaa. Salonen kertoo mm. siitä, miten saksalaisten kansanluonne näkyy leirintäalueen pesuhuoneessa. Entä puhutaanko Roomassa latinaa? Kannattaako moottoritiellä osoitella takana tulevia leikkikonepistoolilla? Minkä yllätyksen Italian poliisi järjesti 1964, kun varkaat ensin tyhjensivät auton?

Leena Komulaisen kirjoittama ja Nelli Immosen kuvittama Mikä ihmeen mahakipsi? – vauva-arjen aakkoset on kirja vanhemmalle uuden äärellä. Se on selviytymispakkaus hänelle, joka on ensikertalainen tai joka kenties odottaa perheeseen iltatähteä, tai hänelle, jonka korvissa vauvamaailman sanasto kuulostaa esperantolta. Kirjan on tarkoitus helpottaa uuteen maailmaan astumista ja hälventää vauvamaailman mystiikkaa suomentamalla lempeän humoristisesti uuden elämänvaiheen termejä ja lyhenteitä.

Tiina-Emilia Kauniston Lemmenmanauskirja on hauska tietoteos sinkkuilun ja deittailun suomalaisesta historiasta. Teos päivittää vanhan ajan tavat ja taiat auttamaan sopivan mielitietyn löytymisessä ja hurmaamisessa tämän päivän uusissa haasteissa. Opastuksen lisäksi kirja tuo oivalluksia hömppäkirjojen valtaamille markkinoille kyseenalaistamalla monia nykypäivän käsityksiä, joiden alkuperä löytyy menneisyydestämme. Kirjan vahvana viestinä on: olet kokonainen myös yksin.

Matti Seppänen (s. 1944) on yksi harvoista taideteollisen koulutuksen saaneista miesmuotitaiteilijoistamme. Pienviljelijäperheen evakkotaipaleelle syntynyt vesseli varttui nuoreksi mieheksi, jonka työtoverit tamperelaisessa somistamossa patistivat muotiopintojen pariin. Suunnittelijana Seppänen koki suomalaisen vaatetusteollisuuden kultavuodet ja auringonlaskun. Hänet tunnetaan myös teatteripuvuistaan ja maailmalla menestyneen nuoren muotikaartimme kouluttajana Aalto-yliopistossa. Kirja hänen elämästään ja työstään julkaistaan 50-vuotistaiteilijajuhlan merkeissä. Kirjan on toimittanut Pirkko Vekkeli.

Tommi Parkon Runosta, rakkaudella esittelee runoutta niille, jotka eivät vielä tiedä pitävänsä runoudesta. Runoutta pidetään vaikeana kirjallisuudenlajina, mutta tätä vaikeutta on liioiteltu. Suurin osa runoudesta pyrkii puhuttelemaan lukijaa suoraan eikä sen lukemiseen tarvita mitään rakettitieteen osaamista. Teos esittelee runoutta erilaisten ruokien kautta: on kotiruokarunoutta, pikaruokarunoutta, etnisruokarunoa ja gourmetrunoutta. Samalla tapaa kuin kulutamme erilaista ruokaa, voimme myös kuluttaa runoa. Erilaisiin tarpeisiin löytyy erilaista runoa.

Suomessa pitsinnypläys on ollut ansiokäsityötä Raumalla ja Orimattilan Heinämaalla. Rauni Eskolan, Helena Honka-Hallilan, Riitta Oksan ja Helena Oravan Pitsihelmiä Heinämaalta -kirjaan on koottu heinämaalaisia pitsimalleja 1800-luvulta 1900-luvun lopulle asti. Mukana on 1800-luvun typsytettyjä nyytinkimäisiä lakanoiden ja huvien pitsejä, värikkäitä pitsejä 1800- ja 1900-luvun vaihteesta sekä erilaisia pieniä ja isoja pitsiliinoja 1900-luvulta. Kirjassa on noin 60 pitsimallia tarkkoine ohjeineen.

Matti Merivirran (teksti) ja Anton Reenpään (kuvat) Sörkän muurin varjossa kertoo kirjallisuudesta ja lukemisesta vankilassa. Kaikissa Suomen vankiloissa ei ole kirjastoa, mutta Helsingin vankilassa Sörnäisissä sellainen on. Helsingin vankilassa kirjojen lainaaminen on jossain muodossa toiminut tiettävästi jo vankilan alkuajoista, vuodesta 1881 lähtien. Kirja pureutuu vankilan ja vankien alakulttuuriin, jonka vaikutukset heijastuvat myös lukuharrastukseen. Kirjassa on myös vankien omia tekstejä, joissa elämän haavoittuvuus, suru ja samanaikainen vankilayhteisön pakottavuus kamppailuun, tarjoavat näköalan syvään inhimilliseen kokemukseen.

Lasten- ja nuortenkirjat

Lähimatkailu on hauskaa, kertoo Tittamari Marttisen Lastenmatkaopas Suomeen. Mikä onkaan Suomen pienin museo? Löydätkö Hämeen linnasta kummituskissan tassunjäljen? Millaista on vaeltaa tuntureilla? Suomi on suuri maa, ja siellä riittää näkemistä, tutkimista ja retkeilemistä. Matkalle voi lähteä jalkaisin tai pyörällä, ja vähän kauemmaksi pääsee vaikka metrolla, kajakilla, laivalla, junalla tai bussilla. Tässä kirjassa oppaanasi on innokas matkustelija Lenni ja hänen perheensä. Matka alkaa Helsingistä, ja kirjan mukana reissataan läpi koko Suomen.

Millaista oli elämä nykyisen Suomen alueella noin 1000 vuotta sitten? Oliko täällä viikinkejä? Mitä lapset leikkivät, söivät ja tekivät? Osattiinko jo hiihtää tai oliko perheissä kotieläimiä? Millaisia tarinoita lapsille iltaisin kerrottiin? Karoliina Suoniemen upeasti kuvitettu Ihan oikeat viikinkiajan lapset – lasten historiallinen tietokirja kertoo rautakautisen pohjolan elämästä, tositietoihin perusten, mutta lapsentajuisesti tarinoiden. Kirjan on kuvittanut Emmi Kyytsönen.

Tauno ja Nelli kesäleirillä on kauniisti kuvitettu kirja siitä, kun maailman ihanimmat Tauno ja Nelli menevät tänä kesänä Alma Akilinan ja Matin mukana kesäleirille. Aurinko paistaa ja kaikilla on hauskaa, kunnes Ikävämörkö ilmestyy ikkunaan. Viime vuosisadalla vähävaraisten perheiden lapsilla oli mahdollisuus osallistua maksuttomille kesäleireille. Aivan kuten nykyäänkin, lapset löysivät leireiltä uusia kavereita ja saivat vaihtelua arkeen, mutta joskus koti-ikävä nipisti pientä leiriläistä. Seija Helanderin ja Anne Stoltin 1940-luvun lopulle sijoittuvat Tauno ja Nelli -kirjat kertovat kahdesta Karjalan Koivistolle kotinsa jättäneestä nallekarhusta, jotka nokkelina selvittävät monenlaisia pikku pulmia ja joskus oikein isojakin ongelmia lasten elämässä.

Selkokirjat

Eve Hietamiehen suosittu Yösyöttö aloittaa Antti ja Paavo Pasasesta kertovan trilogian. Yösyöttö on humoristinen ja koskettava tarina vauvoista, miehistä ja naisista. Antti Pasasella on hyvä työpaikka, uusi asunto ja raskaana oleva vaimo. Kun vauva syntyy, elämä muuttuu. Antin vaimo Pia lähtee ja Antti jää kahdestaan Paavo-vauvan kanssa. Vuoden aikana vauva kasvaa ja oppii uusia asioita, mutta niin oppii Anttikin. Selkokielelle kirjan on mukauttanut Hanna Männikkölahti.

Taralla on ankara isä, joka haluaa varjella tyttärensä ja samalla koko kurdiperheen kunniaa. Tara alkaa tavata salaa Jannea. Isä ja veli rankaisevat häntä, ja Tara pakenee turvakotiin toiseen kaupunkiin. Mutta onko hän turvassa sielläkään? Tyttö lukitussa huoneessa on jännittävä ja koskettava kertomus kurditytöstä, joka haluaa elää kuten muutkin nuoret. Marja-Leena Tiainen on tuottelias ja runsaasti tunnustusta saanut kirjailija. Kahden maailman tyttö -teoksesta mukautettu Tyttö lukitussa huoneessa on hänen viides selkoromaaninsa.

Koirat ovat ihmisen erottamattomia kumppaneita ja mukana myös työntekijöinä monissa ammateissa. Koirien kanssa harrastetaan huvin vuoksi ja tehdään töitä tosissaan. Osa koirista on jo julkkiksia, kuten lukukoira Börje ja tanssiva Flow, mutta mukana on myös persoonallisia arjen sankareita, kuten porokoira Násti. Kaikkiaan kirjassa esitellään neljätoista eri koiraa. Mervi Heikkilän kirjoittama ja Marjo Nygårdin kuvittama Koiran kanssa avaa lukijalle koiraharrastuksen kirjoa ja työtehtävien moninaisuutta. Kirjan humoristiset ja lämminhenkiset kertomukset viihdyttävät ketä tahansa eläinten ystävää.

Seija Niinistö-Samelan ja Juha Samelan Kasvata yrttejä -kirjan helppolukuiset tekstit ja selkeät, kauniit kuvat opastavat maukkaiden ja tuoksuvien yrttien kasvattamiseen, käyttöön ja säilömiseen. Kirja esittelee yrttejä, joita voi kasvattaa ulkona tai sisällä. Kirjassa esitellään myös syötäviä kukkia. Yrttien kasvattaminen on hyödyllinen ja palkitseva harrastus. Kirjan ohjeiden avulla pääset helposti uuden ja hyödyllisen harrastuksen alkuun. Kasvattamalla itse saat ympäri vuoden tuoreita ja puhtaita yrttejä, joiden kasvatus on ympäristöystävällinen teko.

Terhi Frimanin Selkeän sienikirjan avulla opit tunnistamaan kymmenen hyvää, yleistä ruokasientä. Kirjasta saat vinkkejä siitä, kuinka voit valmistaa esimerkiksi sienirieskaa, sienikeittoa ja tattipizzaa. Kirja antaa tietoa myös siitä, mistä sieniä on hyvä kerätä ja miten sieniretkelle kannattaa varustautua. Sienestäminen on harrastus, jossa riittää oppimista. Metsässä kulkeminen tekee ihmiselle hyvää! Kuvat on ottanut Antti Saraja.

Pertti Rajalan Tallinna – matkaopas selkosuomeksi on ensimmäinen suomalainen selkokielinen matkaopas. Kirja kertoo Tallinnasta, sen eri kaupunginosista ja ennen muuta Vanhastakaupungista, missä menneisyys ja nykyaika kohtaavat. Kirjassa esitellään Tallinnan tärkeimmät nähtävyydet: kirkot, museot ja muut mielenkiintoiset paikat. Kirjasta saa myös vihjeitä ja käytännön matkustustietoja omaa Tallinnan-matkaa varten.

Ammattikirjat

Kirjastoammattilaiset pääsevät hyödyntämään suosittuja luettelokirjoja, kun Tuija Mäen toimittama Lasten ja nuorten jatko- ja sarjakirjat ja Ulla Monosen toimittama Aikuisten jatko- ja sarjakirjat ilmestyvät tammikuussa. Molemmat hakuteokset kertovat tuttujen kirjasarjojen osat vanhimmasta uusimpaan ja vinkkaavat myös uusien lukuseikkailujen äärelle.

