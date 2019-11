Avaimen kirjat keväällä 2020

Avaimen kevään 2020 uusien teosten joukossa on tietokirjoja vanhemmuudesta, seksuaalisuudesta, kahvilakulttuurista, rauhanturvaajien arjesta ja kaunokirjallisuudesta. Lapsille ilmestyy kauniisti kuvitettu runoteos Kuutarhuri sekä tietokirjat tehdaskaupunkien lasten arjen historiasta sekä kuvakirja ötököistä. Keväällä julkaistaan myös valikoima selkokirjallisuutta: tunnettujen romaanien selkomukautuksia, merkittävien kotimaisten runojen kokoelma, tietokirjallisuutta nuorten maahanmuuttajien kokemuksista Suomessa ja mullistavien keksintöjen historiaa.

Seksionni – Rakkaudella seksistä on kirjailija ja seksuaaliterapeutti Tittamari Marttisen teos seksuaalisuudesta ja sen hyvää tekevistä vaikutuksista. Iloinen kirja innostaa pohtimaan, muistelemaan ja kannustaa kohti vahvempaa itsetuntemusta. Teos ilmestyy helmikuussa 2020.

Leena Komulaisen Valintojen vuodet – Tarinoita uravanhemmuudesta on kokoelma uravanhempien tarinoita ruuhkavuosista. Miten vanhemmuus on heitä muuttanut ja mistä he ovat luopuneet? Komulaisen esikoisteos Mikä ihmeen mahakipsi? ilmestyi keväällä 2019. Valintojen vuodet –Tarinoita uravanhemmuudesta ilmestyy maaliskuussa 2020.

Runo päivässä tekee hyvää, ja kirja kuukaudessa ylläpitää hyvinvointia. Pirjo Suvilehdon Oi ihana satu. Lasten ja nuorten kirjallisuusterapia avaa näkymiä vähemmän tunnetun terapiamuodon, kirjallisuusterapian, maailmaan. Kirja on suunnattu erityisesti vanhemmille, opettajille ja kasvattajille. Teos ilmestyy maaliskuussa 2020.

Sari Kivistön Jobista Orwelliin -teoksessa pohditaan kärsimystä kirjallisuuden aiheena aina antiikin tragedioista moderneihin romaaneihin. Kivistö on yleisen kirjallisuustieteen professori Tampereen yliopistossa. Kärsimys kirjallisuudessa ilmestyy maaliskuussa 2020.

Ari Haasion Löydä! on opas helppoon ja tehokkaaseen tiedonhakuun. Teos johdattaa lukijan tiedonlähteiden äärelle netin hakukoneista arkistoihin ja tietokannoista kirjastojen aarteisiin. Löydä! soveltuu oppikirjaksi tai yksityisen henkilön tiedonhaun käsikirjaksi. Täysin uudistettu painos ilmestyy huhtikuussa 2020.

Ruutitynnyrin vartijat on VTM Olli Nurmen omakohtainen teos rauhanturvaajien sotilaselämästä. Se on teos kokemuksesta keskellä suurta koneistoa ja järjettömiltä tuntuvia konflikteja: keskellä jäätyneen konfliktin hiljaisuutta ja keskellä kuuman sodan tappamista. Nurmi on työskennellyt rauhanturvaajatyönsä jälkeen ulkoministeriön tehtävissä Kabulissa, Berliinissä ja Brysselissä. Ruutitynnyrin vartijat ilmestyy toukokuussa 2020.

Kirjailija ja toimittaja Paula Hottin Mustia syntejä. Kahvilaesseitä -teos kuljettaa kaduille ja kahviloihin ympäri Eurooppaa. Tunnelmallisissa teksteissä kerrotaan kahvilakulttuurin historiasta aina papujen löytymisestä kahviloiden syntyyn ja leviämiseen. Hotti on kirjoittanut aikaisemmin teoksen Gini Kuningatarten ja katunaisten juoma (2019). Mustia syntejä ilmestyy kesäkuussa 2020.

Jyväskyläläisen kirjailijan ja kääntäjän Ville Juhani Sutisen Sivupolkuja. Kirjoituksia kirjallisuudesta ja paikasta pohtii kirjallisuuden ja paikan suhdetta yhdentoista tapaustutkimuksen kautta mm. Leonard Cohenin, Kyllikki Villan ja Virginia Woolfin maisemiin. Sivupolkuja kuljettaa kirjailijoiden ja henkilöhahmojen jalanjäljillä etsien uutta näkökulmaa klassikkoteoksiin. Teos ilmestyy kesäkuussa 2020.





Runoja kaikenikäisille lukijoille

Kuka vei artesaanin parmesaanin? Mitä teki basiliski kun basilli iski? Kirjailija Tuukka Sandströmin ja kuvataiteilija Varpu Erosen Kuutarhurin runoissa seikkailevat erikoiset eläimet ja sympaattiset satuhahmot. Sandström ja Eronen asuvat lastensa kanssa vanhalla maatilalla Haminassa. Kuutarhuri ilmestyy helmikuussa 2020.

Carl-Johan Holmlundin Runoilijan huone -teoksen runoissa on Manzonin valoja ja Morandin kellerrystä, merenrantaa ja tuulta, hiljaisuutta ja ilmavuutta. Holmlund on semiotiikasta väitellyt filosofian tohtori. Kirjoittaja on julkaissut aikaisemmin runokokoelmat Liekit ja Tuulen poika. Hän on kirjoittanut myös esseeteoksen Semioottinen silmä (Avain 2018). Runoilijan huone ilmestyy helmikuussa 2020.



Tietokirjallisuutta lapsille

Karoliina Suoniemen Tehdaskaupungin lapset kertoo lasten elämästä 1800-luvun lopun tehdasyhteisöissä. Esille nostetaan myös tehdasyhteisöistä nousseet merkkihenkilöt kuten Minna Canth ja Paavo Nurmi. Kirjan on kuvittanut Emmi Kyytsönen. Avain on julkaissut aiemmin Suoniemen teokset Ihan oikeat prinsessat ja prinssit (2018) ja Ihan oikeat viikinkiajan lapset (2019). Tehdaskaupungin lapset ilmestyy maaliskuussa 2020.

Silva Lehtisen Mikä ötökkä? paljastaa suurikokoisin kuvin pienten ötököiden yksityiskohtia, jotka usein jäävät huomaamatta. Lehtinen on helsinkiläinen toimittaja ja suomentaja, joka on harrastanut pitkään luontokuvausta. Kirja on uudistettu laitos samannimisestä teoksesta (WSOY 2007). Mikä ötökkä? ilmestyy maaliskuussa 2020.





Kauno- ja tietokirjallisuutta selkokielellä

Satu Leiskon Koti Suomesta - Nuorten maahanmuuttajien tarinoita uudesta kotimaastaan -kirjassa nuoret kertovat muutostaan Suomeen. Osa muutti perheensä kanssa, osa yksin. Vastassa olivat uusi kieli, uuden maan tavat ja erilaiset ihmiset. Samalla Suomesta löytyi lunta ja pakkasta, kavereita, koulua, töitä sekä mahdollisuuksia, joita kotimaassa ei ollut. Leisko on suomen kielen opettaja ja selkokirjailija. Hän on kirjoittanut Tulin Suomeen -kirjan aikuisista maahanmuuttajista. Koti Suomesta -teos ilmestyy huhtikuussa 2020.

Tuija Takalan selkomukauttama runokokoelma Vanhat runot, uudet lukijat sisältää suomalaiselle kulttuurille merkittäviä runoja kansanrunoista taiderunoihin 1940-luvulle asti. Mukana on runoja esimerkiksi Aleksis Kiveltä, Immi Helléniltä, Eino Leinolta ja Edith Södergranilta. Lukija voi nauttia vanhan runon ilmaisun tavoista ja saa samalla kokemuksen runon sisällöstä helpolla kielellä: jokaisen runon rinnalla on sama runo selkosuomeksi. Takala on äidinkielen ja suomen opettaja, jonka työ selkokirjallisuuden edistämisestä palkittiin Seesam-palkinnolla 2019. Häneltä on aiemmin ilmestynyt selkokielinen romaani Lauralle oikea (Avain 2018) ja runokokoelma Onnen asioita (Avain 2017). Vanhat runot, uudet lukijat on runoja ilmestyy toukokuussa 2020.

Pertti Rajalan 50 keksintöä, jotka muuttivat maailmaa on helppolukuinen koko perheen tietokirja keksinnöistä, jotka ovat muuttaneet maailmaa ja ihmisten elämää. Rajala on palkittu kirjailija, jonka laaja tuotanto kattaa historiaa ja matkailua käsitteleviä tietokirjoja sekä selkokielisiä mukautuksia maailmankirjallisuuden klassikoista. Kirja ilmestyy toukokuussa 2020.

Eve Hietamiehen Tarhapäivä on Yösyöttö-romaanin itsenäinen jatko-osa. Se jatkaa lukijoille tutuksi tulleen Antti ja Paavo Pasasen pienen perheen tarinaa. Antti on palannut töihin ja Paavo on 5-vuotias päiväkotilainen. Eräänä päivänä Antti saa yllättävän puhelun, ja Ennin tytär Terttu muuttaa asumaan Antin ja Paavon luokse. Kuinka sujuu elämä kahden viisivuotiaan kanssa? Teoksen on selkomukauttanut Hanna Männikkölahti. Männikkölahti on suomi toisena kielenä -opettaja. Kirja ilmestyy kesäkuussa 2020.

Magdalena Hain Haiseva käsi sisältää lyhyitä ja helppolukuisia tarinoita nuorille. Kirjan tarinat säikyttävät ja kiehtovat, välillä myös naurattavat. Tarinat käsittelevät monia nuoria ahdistavia asioita, kuten koulukiusaamista, vanhempien eroa, yksinäisyyttä ja erilaisuutta. Teoksen on selkomukauttanut Riikka Tuohimetsä. Tuohimetsä on erityisopettaja ja Selkokeskuksen asiantuntija. Haiseva käsi ilmestyy kesäkuussa 2020.