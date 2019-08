Avara perusti rahaston vastaamaan kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tarpeeseen

Avara lyhyesti

Avara Oy on vastuullinen vuokra-asuntojen omistuksia johtava palveluyritys, joka vastaa noin 8 000 vuokra-asunnon toiminnan organisoinnista. Lisäksi Avara kehittää ja luo uusia asumisen palveluita. Avaran toiminnan painopiste on isoissa kasvukeskuksissa, joissa muuttopaineen vuoksi vuokra-asuntojen tarve on kaikkein suurin.

Avaran historia ulottuu vuoteen 1939. Nykyisen toimintamallinsa ja rakenteen Avara sai vuonna 2010. Avaran suurimmat omistajat ovat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo, Vakuutus-osakeyhtiö Henki-Fennia, OP-Eläkekassa, Keravan kaupunki ja OP-Henkivakuutus Oy. Viiden suurimman omistajan osuus Avarasta on 90,6 %. Avaralla on yhteensä 20 osakkeenomistajaa.