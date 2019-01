Avaruussää voi koetella arktisia alueita – uusi menetelmä helpottaa sään ennustamista

Mikko Kosonen valittiin Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtajaksi 10.1.2019 12:23 | Tiedote

Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 4.1.2019 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Sitran yliasiamies, KTT Mikko Kosonen ja varapuheenjohtajaksi Ruotsin kansallismuseon johtaja, FT Susanna Pettersson. Mikko Kosonen on toiminut Aalto-yliopiston hallituksen varapuheenjohtajana ja jäsenenä vuodesta 2016 alkaen. ”Aalto-yliopisto on jo tähän mennessä lunastanut monet sille asetetut suuret odotukset. Siitä on kymmenen vuoden aikana kehittynyt kansainvälisesti menestynyt monitieteinen ja innovatiivinen yliopisto. Tämä antaa meille hienon lähtökohdan seuraavalle kehitysvaiheelle, jota leimaa maailman megatrendien esiin nostamat suuret haasteet ja jatkuvasti kiihtyvä globaali osaamiskilpailu. Suomella ja Aalto-yliopistolla on kaikki edellytykset toimia kestävän ja uusiutumiskykyisen osaamisyhteiskunnan edelläkävijänä", sanoo Mikko Kosonen.