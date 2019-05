AVI: Attendo korjasi puutteet – Rantalan uhkasakko raukesi

Tänään 9.5.2019 julkaisemassaan tiedotteessa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kertoo, että se on päättänyt Attendo Rantalan hoivakodin valvonnan. Muuramessa sijaitsevassa hoivakodissa havaitut puutteet on korjattu niin, että aluehallintovirasto katsoo toiminnan olevan lainmukaista eikä uhkasakkoja ole tarvetta laittaa täytäntöön.

Aluehallintovirasto katsoo, että Attendo Rantalan henkilöstömitoitus on saatettu lainmukaiseksi ja valvonta-asian käsittely aluehallintovirastossa päättyy. Attendo Oy:lle asetettua uhkasakkoa ei laiteta täytäntöön. Perusteluina päätökselle on, että saadun selvityksen perusteella Attendo Rantalan hoitohenkilöstömitoitus on aluehallintoviraston edellyttämällä tasolla ja yksikössä on luvan edellyttämä määrä avustavaa henkilöstöä sekä sairaanhoitajia. Lisäksi yksikön viriketoimintaa on tehostettu ja yksikön piha-alueiden parannustyöt aloitetaan toukokuussa asiakkaiden ulkoilumahdollisuuksien ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Attendon Oy:n antaman selvityksen mukaan konsernitasoisesti on käynnistetty kehittämishankkeita, muun muassa omavalvontasuunnitelmien ja lääkehoitosuunnitelmien päivittämiseksi sekä esimiehen työtä helpottavien järjestelmämuutosten käyttöön ottamiseksi. Lisäksi Attendo Oy:lle tulee 12 alueellista rekrytointikoordinaattoria henkilöstön saatavuuden parantamiseksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto velvoitti 11.4.2019 Attendo Oy:n 350 000 euron sakon uhalla huolehtimaan 2.5.2019 mennessä siitä, että Attendo Rantalassa on asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden riittävä määrä henkilöstöä. Hoitohenkilöstömitoitukseksi on edellytetty vähintään 0,6 hoitotyöntekijää asiakasta kohden ja hoiva-avustajia voi olla hoitohenkilöstöstä yksi 15 asukasta kohden. Lisäksi yksikköön on edellytetty luvan mukaisesti 0,1 työntekijää asiakasta kohden tukipalvelutehtäviin ja neljä sairaanhoitajaa.