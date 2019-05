Avoimen yliopiston väylältä tulee motivoituneita tutkinto-opiskelijoita

Avoimen yliopiston väylän kautta yliopistoon valitut kokevat avoimen opintojen valmentavan hyvin tutkinto-opiskeluun. Lisäksi aiemmin suoritettujen opintojen koettiin hyödyttävän ja helpottavan opiskelua yliopistossa, ilmenee Toinen reitti yliopistoon -hankkeen toteuttamasta kyselystä.

Toinen reitti yliopistoon (TRY) on valtakunnallinen korkeakoulutuksen kehittämishanke, jonka tehtävänä on kehittää ja pilotoida avoimen yliopiston väylää aiempaa toimivammaksi opiskelijavalintatavaksi. Hanke selvitti kokemuksia avoimen yliopiston väylällä opiskelusta kyselyllä, johon vastasi 661 väylällä opiskellutta henkilöä kymmenestä suomalaisesta yliopistosta. Selvitys tehtiin keväällä 2019.

Kyselyn alustavien tulosten mukaan avoimessa yliopistossa opiskelleet tietävät, mitä haluavat opinnoiltaan, ja kokevat, että heillä on jo hyvä käsitys yliopisto-opiskelusta. Yli 80 % vastanneista piti avoimessa yliopistossa opiskelua erittäin hyödyllisenä tutkinto-opiskeluun valmentautumisen kannalta.

Kyselyyn vastanneet kokivat kartuttaneensa avoimen yliopiston väylällä opiskelu- sekä oppimistaitoja, kuten tieteellistä kirjoittamista, alan termistöä sekä oman oppimisen arvioimis- ja suunnittelukykyä. Jopa yli 85 % vastaajista kertoi olevansa erittäin motivoitunut opinnoissaan. Avoimen yliopiston väylän kehittäminen voisi siis auttaa tuomaan yliopistoihin opiskelijoita, jotka ovat sitoutuneita opiskeluun.

Tuloksista ilmenee, että avoin yliopisto tuo tutkintoihin hyvin erilaisia opiskelijoita useista eri lähtökohdista sekä olosuhteista. Projektitutkija Tuomo Kuivalainen Turun yliopistosta on purkanut kyselyaineistoa TRY-hankkeen käyttöön. Kuivalaisen mukaan moninaisuus on tärkeää huomioida avoimen väylän kehittämisessä, jotta opiskelumahdollisuuksia olisi jatkossakin tarjolla mahdollisimman monelle.

“Vastaajien omista kertomuksista löytyy laaja kirjo erilaisista elämäntilanteista tulevia opiskelijoita, esimerkiksi ensimmäistä tutkintoaan suorittavia nuoria aikuisia, työelämän keskellä olevia taitonsa kehittäjiä tai alan vaihtajia, sekä opiskelun itseisarvon ilmaisseita nuoruuden haaveidensa toteuttajia”, Kuivalainen kertoo.

Erilaisia väylävaihtoehtoja ja niistä tiedottamista vastaajat toivoivat enemmän. Näin tieto avoimen yliopiston väylästä hakumahdollisuutena tutkintokoulutukseen tavoittaisi entistä useamman yliopistoon pyrkivän. Tietoa etsitään erityisesti internetistä muun muassa avoimien yliopistojen sivuilta sekä Opintopolku.fi-palvelusta, mutta myös perheenjäsenten, tuttavien ja työyhteisön ajatuksia kuunnellaan.

Avoimessa yliopistossa opinto-ohjausta oli kyselyn mukaan saatavilla riittävästi, ja joillekin nimenomaan opettajan tai opintoneuvojan tuki antoi sysäyksen hakea tutkintokoulutukseen.

“Vaikka yliopistossa opiskelu mielletään itsenäiseksi, opinto-ohjausta pidettiin kuitenkin hyvin tarpeellisena. Esimerkiksi opintojen suunnittelu oli haastavaa 40 %:lle vastanneista vielä tutkintokoulutuksessakin”, Kuivalainen sanoo.

Toinen reitti yliopistoon (2018–2020) on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa on mukana 11 yliopistoa. Kysely on osa hankkeen tekemää selvitystä liittyen tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen. TRY-hankkeen tähänastista työtä esitellään Tahtoa, Ryhtiä, Yritystä -väliseminaarissa 13.6.2019 Jyväskylässä.