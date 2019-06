Avoimuusrekisteri takaisi vastuullisen lobbauksen

Rahoitusvirrat on suunnattava ilmaston hyväksi 15.5.2019 06:30:00 EEST | Tiedote

Kestävä rahoitus on yksi EU:n komission tärkeimmistä lainsäädäntöhankkeista, ja suomalainen finanssiala on täysillä mukana tukemassa muutoksia. Finanssiala on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen rajoittaa lämpötilan nousu puoleentoista asteeseen ja vaatii, että tavoite kirjataan myös hallitusohjelmaan. Eturivin eurovaaliehdokkaat pohtivat Finanssiala ry:n paneelikeskustelussa tulevana maanantaina, mikä on finanssialan toimijoiden rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.