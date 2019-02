Avoin luentosarja paljastaa, mitä kaikkien pitäisi tietää verkkohäiriköinnistä, someriippuvuudesta ja valeuutisista

Kuusi asiantuntijaa pureutuu sosiaalisen median ilmiöihin eri näkökulmista. 12. helmikuuta alkavaa luentosarjaa voi seurata paikan päällä Espoon Otaniemessä ja suorina verkkolähetyksinä.

Sosiaalisen median ilmiöiden ymmärtämisestä on tullut työelämäprofessori Risto Sarvaksen mielestä lähes kansalaisvelvollisuus.

“Sosiaalinen media ja sen luomat ilmiöt koskevat meitä kaikkia. Nettihäiriköinti, omassa somekuplassa eläminen ja riippuvuus sekä totuuden rapistuminen ovat esimerkkejä arkisista haasteista, joilla on valtava yhteiskunnallinen merkitys. Siksi luentosarjamme on avoin kaikille”, hän sanoo.

Sosiaalisen median ilmiöt on Aalto-yliopiston 20-vuotisjuhliaan viettävän Informaatioverkostojen koulutusohjelman järjestämä luentosarja, jolla yleisö saa vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Millaisia ratkaisuja somessa tapahtuvaan kiusaamiseen ja uhkailuun on olemassa? Vastaajana sometohtori ja sosiaalisen median häiriköintiin puuttuvan Someturvan toimitusjohtaja Suvi Uski .

. Millaisia riippuvuusoireita sosiaalinen media aiheuttaa – ja miksi someriippuvuus voi olla päihderiippuvuuttakin vakavampi ilmiö? Vastaajana addiktioihin erikoistunut A-klinikan johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki .

. Miten totuudelle ja asiantuntijuudelle käy algoritmien ja valeuutisten puristuksessa? Vastaajana Ulkopoliittisen instituutin kansainvälisen politiikan tutkija, dosentti Antto Vihma.

Luentosarja alkaa 12. helmikuuta Risto Sarvaksen pitämällä johdantoluennolla. Sarvas toivoo yleisön oppivan luennoilta ainakin kolme asiaa.

”Sosiaalisen median ilmiöt eivät ensinnäkään synny tyhjiössä tai laskeudu ulkoavaruudesta, vaan niiden takana ovat vankat liiketoiminnan mekanismit ja niitä edistävät organisaatiot. Toiseksi sosiaalisesta mediasta nauttimiseen tarvitaan kriittisyyttä; ainakin sen ymmärtämistä, kuka on lähettäjä, mitkä ovat hänen motiivinsa ja mikä on se alkuperäinen kanava, jossa viesti on julkaistu. Kolmanneksi sosiaalinen media vaikuttaa arkeemme ja yhteiskuntaan niin vahvasti, että kyky ymmärtää sen toimintaa on yhä tärkeämpi kansalaistaito.”

