Avustusta haettavana kokonaisvaltaisten kaupunkivesien hallintasuunnitelmien tekemiseen

Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa on haettavissa avustusta kokonaisvaltaisten kaupunkivesien hallintasuunnitelmien tekemiseen. Avustusta voi hakea 14.8.-13.10.2023 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Avustusta hankkeiden toteuttamiseen on varattu noin 1,5 miljoonaa euroa. Haku on valtakunnallinen ja avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilölle.

Euroopan komission ehdotusluonnoksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä esitetään, että kokonaisvaltaisen kaupunkivesien hallintasuunnitelman laatiminen tulisi velvoitteeksi. Ehdotuksen käsittely on käynnissä ja Suomi pitää ehdotusta hallintasuunnitelmista perusteltuna. Avustettavat hankkeet Avustuksen tavoitteena on vähentää vesistöön päätyvien haitallisten aineiden päästöjä kokonaisvaltaisten kaupunkivesien hallintasuunnitelmien avulla. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joissa laaditaan paikallisesti kokonaisvaltaisia yhdyskuntajätevesien hallintasuunnitelmia hulevesien ja rankkasateiden aiheuttamien viemäriylivuotojen kuormituksen torjumiseksi. Hankkeiden toimenpiteillä vahvistetaan yhteistyötä jätevesi- ja hulevesiverkostojen toiminnasta vastaavien eri tahojen välillä.



Käynnistyvä haku kokoaa yhteen Vesiensuojelun tehostamisohjelman teeman ”Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen” painopistealueet (viemäröidyt yhdyskuntajätevedet, hulevedet ja viemäriylivuodot sekä ne yhdistävän alueiden käytön) kaupunkivesien hallintasuunnitelmaksi.



Avustettavista hankkeista on tarkempaa tietoa hakuohjeessa. Hakuohje (pdf) Osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa Ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019–2023) avulla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

