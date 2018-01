Äyräpää-palkinto professori Timo Otonkoskelle ja Pohjola-palkinto emeritaprofessori Marjukka Mäkelälle

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt vuoden 2018 Matti Äyräpään palkinnon kantasolututkimuksen professori Timo Otonkoskelle. Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinnon saa emeritaprofessori Marjukka Mäkelä työstään terveydenhuollon menetelmien arvioinnin edistämiseksi.

Matti Äyräpään palkinto kantasolututkija Timo Otonkoskelle

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt vuoden 2018 Matti Äyräpään palkinnon professori Timo Otonkoskelle. Otonkoski on Suomen arvostetuimpia kantasolututkijoita ja hän työskentelee Helsingin yliopiston lääketieteellisen kantasolututkimuksen professorina. Hän on keskittynyt erityisesti 1-tyypin diabetekseen ja tehnyt siihen liittyvää uudentyyppistä kantasolutukimusta. Palkinto luovutetaan Otonkoskelle Helsingin Lääkäri 2018 -tapahtuman avajaisissa 10.1.2018.

Otonkosken tutkimustyö on jo yli neljännesvuosisadan liittynyt haiman beetasolun toimintahäiriöihin, jotka voivat johtaa mm. varhaisessa lapsuusiässä ilmaantuvaan vaikeahoitoiseen diabetekseen tai matalan verensokerin esiintymiseen. Hänen tutkimuksensa painopiste on siirtynyt vähitellen pluripotenttien eli monikykyisten kantasolujen pariin.

Otonkoski tutkii insuliinia tuottavien saarekesolujen kehittämistä kantasoluista. Tällaisia soluja voidaan käyttää sairausmekanismien tutkimukseen ja uusien hoitomenetelmien kehittämiseen insuliinin puutokseen. Otonkosken tutkimusryhmä on hyödyntänyt kantasoluteknologian ja genomin muokkauksen edistyneimpiä mahdollisuuksia. Nämä menetelmät edustavat biolääketieteen kehittyneintä kärkeä, avaten uudentyyppisiä lähestymistapoja lääketieteelliseen tutkimukseen.

Emeritaprofessori Marjukka Mäkelä saa Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinnon

Emeritaprofessori Marjukka Mäkelä saa Lääkäri 2018 -tapahtumassa Pohjolan ja Suomi-yhtiön 20 000 euron lääketieteen palkinnon uraauurtavasta työstään terveydenhuollon menetelmien arvioinnin edistämiseksi.

Tutkimusprofessori Marjukka Mäkelä on terveydenhuollon menetelmien arvioinnin uranuurtaja Suomessa. Hän on työskennellyt tinkimättömästi näyttöön perustuvan toiminnan ja lääketieteen (EBM) edistämiseksi maassamme. Hän on ollut mm. käynnistämässä ja johtamassa Käypä hoito -suositusten tekemistä sekä terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikköä Finohtaa vuonna 1995.

Pohjolan ja Suomi-yhtiön 20 000 euron palkinto luovutetaan Mäkelälle hänen elämäntyöstään terveydenhuollon menetelmien arvioinnin kehittämisessä sekä näyttöön perustuvan toiminnan ja lääketieteen edistämisessä.

Vuodesta 2000 yleislääketieteen erikoislääkäri Marjukka Mäkelä on toiminut tutkimusprofessorina THL:n Finohtassa. Hän on työskennellyt vuodesta 2003 alkaen osa-aikaisena yleislääketieteen professorina Tanskassa (University of Copenhagen). Mäkelä johtaa Suomen Cochrane-keskusta ja hän on mm. IJTAHC (International Journal of Technology Assessment in Health Care) -lehden päätoimittaja. Lisäksi hän on toiminut lukuisissa sosiaali- ja terveysministeriön työryhmissä.

