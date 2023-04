Tieteen ja tutkimuksen merkitys on korostunut viime vuosina. Tiedemaailma on todistanut sen, että tutkijoiden ponnistukset ja tutkimustulosten leviäminen on jopa virusten liikkumista nopeampaa. Symposiumissa LL Iivo Hetemäki kertoo puheenvuorossaan pandemia-ajan kokemuksistaan kliinikkona ja tutkijana. Apulaisprofessori Johanna Snäll pohtii puolestaan henkistä pääomaa tutkimustyössä Ukrainan kriisin keskellä. Entä mikä on suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän muutosjoustavuus ja kriisivalmius? Aihetta käsittelee tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki.

Ohjelman päättää Kriisit tulevaisuudessa -paneelikeskustelu, joka kokoaa asiantuntijat yhteisen pohdinnan äärelle. Keskusteluun osallistuvat myös Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sekä tutkimusprofessori ja THL:n hyvinvointivaikuttajat-osaston johtaja Mika Salminen.

Maksuton Äyräpää symposiumi järjestetään kolmatta kertaa yhteistyössä Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian kanssa. Symposiumin tavoitteena on nostaa esille tieteen ja tutkimuksen merkitystä lääketieteelle, väestön terveydelle ja yhteiskunnalle. Toivotamme median lämpimästä tervetulleeksi kuulemaan tutkimuksen tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista!

Pyydämme ilmoittautumaa ennakkoon tästä linkistä.

Aika: 20.4. klo 12.15–16.30

Paikka: Bio Rex, Lasipalatsi, Helsinki

Ohjelma:

12.15 Avaus

Apollonian hallituksen pj. prof. Leo Tjäderhane ja Duodecimin hallituksen pj. prof. Minna Kaila

12.40 Luentoja

Tieto liikkuu nopeammin kuin virukset. Kliinikkona ja tutkijana pandemian aikaan. LL, Iivo Hetemäki, HY

Henkinen pääoma tutkimustyössä kriisin keskellä. Tapaus Ukraina. LKT, EHL, EL apulaisprofessori Johanna Snäll, HY

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä – löytyykö muutosjoustavuutta ja kriisivalmiutta? tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL

13.55 Verkostoitumis- ja kahvitauko

14.35 Kriisit tulevaisuudessa -paneelikeskustelu

Paneelikeskustelussa mukana luennoitsijoiden lisäksi dosentti ja Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sekä tutkimusprofessori ja THL:n hyvinvointivaikuttajat-osaston johtaja Mika Salminen.

15.35 Cocktail-tilaisuus lämpiössä

16.30 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden juontavat tiedetoimittaja Vuokko Maria Nummi ja kardiologi Jussi Naukkarinen. Seuraa keskustelua sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #Äyräpääsymposiumi