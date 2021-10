BE Groupin kolmannen neljänneksen tulos 2021

Vuoden 2021 kolmas neljännes:

BE Group -konsernin liikevaihto nousi 85 prosenttia 1 375 miljoonaan Ruotsin kruunuun (744).

Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) kasvoi 193 miljoonaan kruunuun (14).

Varastovoitot olivat 26 miljoonaa kruunua (−10).

Liiketulos kasvoi 219 miljoonaan kruunuun (4).

Tulos verojen jälkeen nousi 175 miljoonaan kruunuun (−4).

Liiketoiminnan kassavirta oli 6 miljoonaa kruunua (1).

Osakekohtainen tulos nousi 13,49 kruunuun (−0,32).

Konsernijohtaja kommentoi:

Tavallisesti vuoden kolmas neljännes on BE Groupille heikko neljännes, mutta kysyntä pysyi edelleen korkealla, teräksen hinta oli nousussa ja katteet parantuivat. Yhdessä nämä merkitsivät sitä, että BE Group teki jälleen hyvän tuloksen neljänneksellä. Käyttökate oli 15,9 prosenttia – luku on korkein sitten yhtiön listautumisen vuonna 2006.

Verrattuna viime vuoden vastaavaan neljännekseen myynti kasvoi 85 prosenttia ja operatiivinen liiketulos oli 193 miljoonaa kruunua (14). Teräksen hinnat jatkoivat nousuaan. Tämä johti 26 miljoonan kruunun varastovoittoon, kun edellisvuoden vastaavalla jaksolla varastotappiot olivat 10 miljoonaa kruunua. Liiketulos nousi 219 miljoonaan kruunuun (4). Hintojen jyrkästä noususta huolimatta olemme edelleen pitäneet käyttöpääoman hyvässä hallinnassa, mikä sai aikaan positiivisen kassavirran jakson aikana.

Elpyminen jatkuu

Markkina elpyy edelleen. Materiaalihinnat nousivat nopeasti ja huomattavasti vuoden 2020 lopulla ja ovat jatkaneet nousuaan koko tämän vuoden ajan. Joillain tuotealueilla nousu oli jyrkkää kolmannella neljänneksellä. Elpyminen on ilmeistä sekä rakennusalalla että valmistavassa teollisuudessa.

Tonneissa mitattuna neljänneksen toimitukset kasvoivat 21 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Jos vertailukohtana on tonnimäärissä erinomainen vuosi 2018, määrä on edelleen noin 10 prosenttia pienempi. Parantamisen varaa on siis vielä selvästi. Elpyminen näkyy meille varsinkin suurimpien asiakkaidemme keskuudessa.

Teräksen hinnan kehittyminen

Teräksen hinta jatkaa nousuaan vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta nousutahti ei enää ole yhtä ripeää kuin kolmannella neljänneksellä. Teräksen kysynnän odotetaan pysyvän korkealla tulevana vuonna. Arvioiden mukaan siirtyminen teräksen vastuulliseen tuotantoon edellyttää myös kestävämpää hintaa teräksen tuottajille. Kun hinnat vakaantuvat, tiettyä marginaalista kutistumista voi tapahtua, kun vastaostettuja kalliimpia materiaaleja tule myyntiin.

Näkymät

Vaikka nautimmekin hetken hyvästä tuloksestamme, jatkamme myös kovaa työtä jatkuvien ja toistuvien parannusten tekemiseksi. Tavoitteemme on rakentaa edelleen hyvää yhtiötä, joka on kannattava pitkällä aikavälillä ja jolla on vakaa perusta tulevaisuutta varten. Saavutamme tämän keskittymällä asiakaskokemukseen ja myyntikulttuuriin. Kauppateräs sisältää standardoituja tuotteita, ja siksi etulyöntiasemassa on se, joka tarjoaa parhaan asiakaskokemuksen vastuullisuus, osaaminen, toimitusvarmuus ja saatavuus mukaan lukien. Työnimenä tälle on asiakaskokemus. Toinen kilpailukeino on korkea palvelutaso, ammattimaisuus ja ennakoivuus. Kutsumme tätä myyntikulttuuriksi.

Peter Andersson, konsernijohtaja

Lisätietoja:

Peter Andersson, konsernijohtaja

puh. +46 706 53 7655, peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, talousjohtaja

puh. +46 705 46 90 05, christoffer.franzen@begroup.com