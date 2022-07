BE Groupin toisen neljänneksen tulos 2022

Vuoden toinen neljännes:

BE Group -konsernin liikevaihto kasvoi 2 044 miljoonaan Ruotsin kruunuun (1 403).

Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) nousi 291 miljoonaan kruunuun (133).

Liiketulos nousi 313 miljoonaan kruunuun (158). Tähän sisältyi varastovoittoa 22 miljoonaa kruunua (25).

Tulos verojen jälkeen oli 251 miljoonaa kruunua (127).

Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 127 miljoonaan kruunuun (81).

Osakekohtainen tulos nousi 19,30 kruunuun (9,74).

Hercules Rebarin ostetut toiminnot otettiin haltuun Hercules Grundläggning AB:lta.

Sopimus Goodtech Solutions Manufacturing AB:n kaikkien osakkeiden ostosta allekirjoitettiin. Omistus siirtyy BE Groupille viimeistään syyskuun 1. päivänä.

Lecor Stålteknik myytiin ja siirrettiin uudelle omistajalle heinäkuun 1. päivänä.

Konsernijohtaja kommentoi:

Teräksen hintojen pysyminen korkealla teki toisesta vuosineljänneksestä uuden ennätysneljänneksen, jonka aikana myynti kasvoi 46 prosenttia, vaikka toimitettujen tonnien määrä pieneni 14 prosenttia. Hyvin edennyt myynti yhdessä hyvän kulujen hallinnan kanssa nosti liiketuloksen 313 miljoonaan kruunuun (158). Ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta liikevaihto kasvoi 55 prosenttia ja liiketulos nousi 497 miljoonaan kruunuun (244).

Viimeisen 12 kuukauden ajalta BE Groupin liiketulos on 874 miljoonaa kruunua, joka vastaa 12,9 prosentin käyttökatetta.

Teräksen hinnan kehittyminen

Ukrainan sota johti aluksi jyrkkään teräksen hintojen nousuun, sillä sekä Venäjä että Ukraina ovat suuria rautamalmin, teräksen ja muiden teräksen tuotannossa käytettävien materiaalien tuottajia. BE Groupin aiemmin venäläisten hallinnoimilta teräksen tuottajilta tekemät teräsostot siirrettiin välittömästi muille toimittajille. Vaikutus asiakkaisiin oli vähäinen.

Teräksen hinnat ovat tulleet hyvin korkealta tasolta hiljakseen alaspäin toisella neljänneksellä. Kysyntä on normaalia pienempää, sillä hyökkäyksen jälkeen ja toimitusketjujen jatkuvien häiriöiden takia terästä hamstrattiin ja siksi varastoissa on paljon tavaraa. Kolmannella neljänneksellä näemme todennäköisesti joidenkin tuotetyyppien hintojen alentuvan. Heinäkuun alussa metalliromun hinta on taas nousussa. Se voi viitata siihen, että romupohjaisten tuotteiden, kuten palkkien, tankojen ja raudoituksen, hinta on pudonnut alimmilleen ja on taas nousemassa.

Pitkällä aikavälillä korkeiden hintojen jatkumista ennustavat monet merkit. Kaasun korkea hinta tänä talvena voi johtaa teräksen korkeisiin hintoihin. Siirtyminen vastuulliseen teräksentuotantoon vaatii valtavia investointeja, mikä vuorostaan edellyttää kestävää hintatasoa. Puolustusmenojen ja asevarustelun jyrkkä kasvu tekee teräksestä haluttua ja kallista. Lisäksi Ukrainan jälleenrakentamisen maksaa mitä todennäköisimmin läntinen maailma. Kun jälleenrakentamiseen päästään, se vaatii huomattavan määrän materiaaleja.

Yritysostot ja -myynnit

Toukokuun 1. päivänä BE Group otti haltuunsa Hercules Rebarin toiminnot, jotka ostettiin Hercules Grundläggning AB:tä, NCC:n tytäryhtiöltä. Osto vahvistaa BE Groupin raudoitustarjoomaa Ruotsissa ja lisää tuotanto- ja varastointikapasiteettia lähellä Norrköpingin-laitostamme.

Kesäkuun 22. päivänä allekirjoitimme sopimuksen kaikkien Goodtech Solutions Manufacturing AB:n osakkeiden ostosta. Omistus siirtyy BE Groupille viimeistään 1. syyskuuta. Yritysosto vahvistaa BE Groupin hitsausvalmiiden tuotteiden tarjoomaa sekä tuo yhtiöön osaamista ja tuotantokapasiteettia.

Kesäkuun 30. päivänä Lecor Stålteknik myyntiin EAB:lle ja omistusoikeus siirtyi 1. heinäkuuta. Lecor on kehittynyt myönteisesti viime vuosina, mutta sen toiminta on luonteeltaan erilaista kuin BE Groupin ydinliiketoiminta. EAB on sekä BE Groupin että Lecorin pitkäaikainen kumppani, ja omistusoikeuden siirron yhteydessä allekirjoitettiin myös aiesopimus läheisen ja luottamuksellisen yhteistyön jatkamisesta.

Näkymät

Meitä ympäröivän maailman tilanne tekee tulevaisuuden ennustamisesta vaikeaa. Tiedämme, että terästen hinnat yleensä ovat alhaisempia kolmannella kuin toisella vuosineljänneksellä. Tämä aiheuttaa käyttökatteen pienentymistä, joka näkyi jo vuosineljänneksen lopulla. Tilanne on kuitenkin päinvastainen asiakkaille, joilla on kuuden kuukauden sopimus. BE Groupille on tärkeintä työstää asioita, joihin voimme vaikuttaa. Seuraamme tilanteen kehitystä tarkkaan ja pidämme korvamme auki sekä jatkamme hyvän ja pitkällä aikavälillä kannattavan yrityksen rakentamista. Keskitymme pieniin, usein toistuviin parannuksiin kaikissa yhtiön osissa tavoitteenamme parantaa kanssamme asioivien asiakaskokemusta.

Haluan lopuksi toivottaa uudet työntekijät tervetulleiksi BE Groupiin ja toivottaa kaikille hyvää kesää!

Peter Andersson, konsernijohtaja

