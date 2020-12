Besök av anhöriga hos patienter på HUS sjukhus och enheter begränsas på grund av det försämrade epidemiläget

Selvitys Uuden lastensairaalan tilanteesta valmistunut 1.12.2020 13:24:26 EET | Tiedote

Selvityksestä käy ilmi, että Uuden lastensairaalan käyttöönotto on ollut henkilökunnalle raskas kokemus ja se on osin vielä kesken. Toimintaa kuvaavien lukujen ja henkilöstön kokemuksen välillä on ristiriitaa.