Big Brothers & Sisters, Catalysti live art kulttuurikeskus Caisassa 19.–20.10. klo 19

Two performances about artificial intelligence curated by Catalysti, on a concept by Victor X: "It doesn't have to be limited by Orwell's horrors. The AI is coming into our lives slowly but surely. It is adding something substantially new. Watch our kids talking to their Siris and Alices, this is a brave new world"

Nadja Pärssisen MIRROR, MIRROR SEES THEM ALL -installaatioperformanssi

koostuu 30 pienestä liikkuvasta peilistä ja heijastuvasta valosta, joita taiteilija ohjaa.

Tanssija ja kameraansa pitelevä valokuvaaja liikkuvat interaktiivisesti suhteessa

toisiinsa ja installaatioon. Tanssija ja valokuvaaja luovat kaleidoskooppisen ja

intuitiivisen kuvan yhdessä peilien kanssa.



Suora ääniteatteriesitys RED ROOM

Konsepti ja esitys: Jaap Klevering

Tekoälyyn perustuvalla käännöstyökalulla tuntuu olevan omia mielipiteitä. Se

kääntää kuulemansa miettimättä tarkkuutta tai merkitystä. Sen huvittavat virheet ja

väärinymmärrykset tekevät siitä luovan improvisaatiotyökalun. Se muuttaa puhutun

sanan aikeet ja merkityksen uudeksi todellisuuden tasoksi, jota ei muuten olisi

olemassa. Lopputulos on hauska, hämmentävä ja häilyvä. Jos päivittäinen viestintä

nojaa tällaiseen tekoälyyn, joka kenties kehittää vapaan tahdon, ihmisen luovuus

saa aivan uudenlaisen haastajan.



Esitys sekä suomeksi että englanniksi.

pe–la 19.–20.10. ko 19

Liput: 11,50 / 5,50 € (+ mahd. toim.kulut) Lippu.fi

MIRROR, MIRROR SEES THEM ALL, installation-performance by Nadja Pärssinen

(dance performance and movement), Roberto Pugliese (audiovisual artist) and

Virpi Velin (photographer, movement and concept developer).



The project regards the process of being a user of and participant in social media and

the ways it reflects selves and transforms identity structures.



Mirror, mirror sees them all engages the audience into a multidisciplinary dialogue by

inviting individuals into a close circle around the performance installation. The

performance installation consists of 30 small moving mirrors and projected lights

controlled by the installation artist. The dancer and the photographer with her camera

move interactively with each other and with the installation.



Mirror, mirror sees them all’s performance dance choreography is based in phrase

work and improvisational tasks. The dancer’s movements, photographer’s movements

with her camera and installation artist’s mirror and light movements on stage together

create a kaleidoscopic and intuitive tactile- visual narrative.



Mirror, mirror sees them all is a critical take upon the AI theme and its implications in

social media, commenting on what effects Artificial Intelligence has on personal and

social identities. Transient selves are built, warped, broken and built again in the AI

and social media processes. As users of social media and data-based services we are

provided with products in exchange of data. This installation performance addresses

an emergent codependence between people and AI based technology: the experience

of the other mediated by intelligent layers, encounters and relationship suggested by

trained coaches, all in all a real transformation of the space of social interaction and

the mechanics underlying it.



RED ROOM Live sound theater performance.

Concept and performance, Jaap Klevering.



As it turns out, an Artificial Intelligence translator tool has a mind of its own. It

translates what it hears without questioning accuracy or meaning. Its hilarious

mistakes and misinterpretations make it a creative tool for improvisation. It changes

the intentions and meaning of the spoken word into a new layer of reality that could

not otherwise exist. The result is humorous, confusing and questionable. If this kind

of intelligence effects daily communication and would eventually develop free will,

human creativity becomes challenged in unpredicted ways.