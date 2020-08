Bio- ja kiertotalouden Kasvupolku®: Potentiaalisimmat kasvuyritykset ovat Soletair Power Oy ja Clewat Oy

Tuomariston arviointi- ja valintakriteerit potentiaalisimpien yritysten valintaan olivat: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt.

Bio- ja kiertotalouden Kasvupolun kaksi potentiaalisinta kasvuyritystä ovat lappeenrantalainen Soletair Power Oy sekä kokkolalainen Clewat Oy.

Tuomariston arviointi- ja valintakriteerit potentiaalisimpien yritysten valintaan olivat: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Kriteerit ovat samat kaikilla Kasvu Openin Kasvupoluilla.

Soletair Power Oy kierrättää hiilidioksidia uusiutuvaksi synteettiseksi ja päästöttömäksi polttoaineeksi. Hiilidioksidi kerätään kiinteistöistä, jonka avulla pyritään parantamaan sisäilmaa, lisäämään työtehokkuutta ja kognitiivista suorituskykyä.

Tuomaristo kehui yrityksen toiminnan ajankohtaisuutta. Soletairin teknologia on patentoitu ja tiimi on uskottava. Kasvukykyä ja markkinapotentiaalia löytyy. Yhteistyökumppanit ovat vakuuttavat ja Wärstilän sijoitus vauhdittaa liiketoiminnan kasvua.

Clewat Oy on ympäristöteknologiaan erikoistunut yritys, joka kehittää ja valmistaa vesistönpuhdistusaluksia. Aluksilla voidaan siivota vesistöistä muoviroskaa, öljyä ja levää. Clewatin missiona on muoviton meri.

Tuomaristo arvosti yrityksen ratkaisuja globaalin ja ajankohtaisen haasteen ratkaisemiseksi. Innovaatio on mielenkiintoinen ja teknologia on patentoitu. Lisäksi tiimi on uskottava. Yrityksellä on menossa pilotointi Turussa ja potentiaalia on kansainvälisille markkinoille.

Kasvupolun tuomaristo, kumppanit ja osallistujat

Bio- ja kiertotalouden Kasvupolun tuomariston kokoonpano:

Tomi Erho , VTT

, VTT Merja Rehn , Jamk.fi / BioPaavo

, Jamk.fi / BioPaavo Reetta Strengell , Kemira

, Kemira Sari Åkerlund, Plänet B

Bio- ja kiertotalouden Kasvupolulla mukana ovat Kasvupolkukumppanit VTT, Kemira, Plänet B, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Uusiouutiset sekä Keski-Suomen liitto.

Kasvupolun maksuttomaan sparraukseen osallistuivat myös Aisti Corporation Oy, Biovaaka Oy, Blokgarden Oy, Durat, Ecolution Oy, Gashub, Hovi Creative, Isokummun kehräämö Oy, Kamu Collective Oy, Manna Insect Oy, Nanopar Oy, Suomen Hampputuotteet Oy ja Vesi-Eko Oy.

Kohti Kasvu Open Karnevaalia

Potentiaalisimmat yritykset etenevät automaattisesti Kasvu Open kauden 2020 TOP 60 -finalistijoukkoon. Finalistit saavat kolmannen sparrauspäivän syksyllä 2020. Kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalin 27.-29.10.2020 yhteydessä finalistijoukosta valitaan kauden TOP 10 ja voittajat. TOP 10- ja voittajavalinnat tekee Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo.

