Biokaasumarkkinoita kartoitetaan Lapinjärvellä

Kuljetusalan yritysten ja ammattiautoilijoiden halukkuutta siirtyä biokaasun käyttäjiksi kartoitetaan Lapinjärven alueella marraskuussa.

Lapinjärvellä selvitystyö biokaasuntuotannon käynnistämiseksi aloitettiin jo vuonna 2018. Tavoitteena on tuottaa paineistettua kaasua liikennekäyttöön lannasta ja vajaakäyttöisistä peltobiomassoista, kuten nurmesta ja oljesta. ”Yksi biokaasuntuotannon käynnistämisen esteistä on toistaiseksi melko vähäinen biokaasuautojen määrä”, kertoo Lapinjärven kunnalla projektipäällikkönä toimiva Tanja Pöyhönen. Markkinakartoituksen kautta biokaasulle pyritään löytämään potentiaalisia käyttäjiä ja siten tukemaan tuotannon käynnistymistä alueella. Kartoituksen toteuttaa Envitecpolis Oy, joka on ollut alusta asti mukana Lapinjärven biokaasuntuotannon suunnittelussa.

Paineistettua biokaasua voidaan hyödyntää henkilö-, paketti-, ja kuorma-autojen sekä jäte- ja linja-autojen polttoaineena. Liikennekäytön lisäksi biokaasulla voidaan korvata nestekaasua teollisuudessa tai siitä voidaan tuottaa lämpöä ja sähköä. ”Biokaasuntuotanto on kiertotaloutta parhaimmillaan. Sen avulla voidaan pienentää liikenteen päästöjä ja prosessoida jätemateriaaleja energiaksi ja kierrätyslannoitteeksi”, toteaa Pöyhönen.

Biokaasun liikennekäytön lisääminen nostettiin yhdeksi keskeiseksi keinoksi liikenteen hiilipäästöjen pienentämiseen Liikenne ja viestintäministeriön 27.10.2020 julkaisemassa Fossiilisen liikenteen tiekartta -työryhmän loppuraportissa. Raportin mukaan tarkasteltaessa polttoaineen koko elinkaarta voidaan liikenteen hiilipäästöjä biokaasun avulla vähentää jopa yli 100 %.

”Kuljetusalan yrityksille biokaasuun siirtyminen on hyvä keino pienentää toimintansa hiilijalanjälkeä. Lähituotettu biopohjainen liikennepolttoaine voi myös tasoittaa polttoaineen hinnanvaihteluita ja tuoda siten vakautta kustannuspuolelle”, kertoo Henri Karjalainen Envitecpolis Oy:stä. ”Parhaassa tapauksessa biokaasuun siirtyminen voi tuottaa aitoja kustannussäästöjä polttoainehankinnoissa niin ammattiautoilijoille kuin tavallisille kuluttajille. Lisäksi valtio kannustaa rahallisesti kaasunajoneuvojen hankintaan ja konvertointiin”, Karjalainen jatkaa.

Erityisen hyvin biokaasu sopii maaseudulle: polttoainetta voidaan tuottaa lähellä, kun raaka-ainetta on hyvin saatavilla. Lisäksi kaasuautojen tankkausväli on riittävän suuri maaseudun pidempiinkin välimatkoihin. Lapinjärvellä raaka-ainetta biokaasuntuotantoon on runsaasti saatavilla, enää tarvitsee löytää lopputuotteelle asiakkaat. ”Kun tiedossa on riittävä määrä biokaasusta kiinnostuneita toimijoita, pienenee tuotannon käynnistämisen riski merkittävästi”, Pöyhönen kertoo.

Markkinakartoitus toteutetaan osana Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hanketta, jossa alueen yrityksille kehitetään uusia ympäristön kannalta kestäviä tuotteita ja palveluita. Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehittämisen rahastosta.

