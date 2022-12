Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa sadas väitös

Kutsu: Vetytutkimus Oulun yliopistossa to 8.12. klo 8.30–10 livenä ja online 30.11.2022 06:20:00 EET | Kutsu

Oulun yliopisto on yksi tärkeimmistä vetytutkimuksen keskuksista Suomessa. Useiden eri alojen professorit ja tutkijat esittelevät vetytutkimuksen edistysaskeleita to 8.12.2022 klo 8.30–10 paikan päällä ja verkossa. Vetytalous nähdään tulevaisuudessa nousevan osaksi kehittyneiden hiilineutraalien yhteiskuntien energiajärjestelmiä, teollisuutta ja liikennettä. Media on lämpimästi tervetullut kuulemaan ja keskustelemaan vetytutkimuksesta!