Biotalouden tarjoamat ratkaisut on otettava osaksi EU:n teollisuusstrategiaa

Jaa

Biotaloutta, sen keskeisiä teollisia toimialoja tai biopohjaisia materiaaliratkaisuja ei mainita Euroopan komission teollisuusstrategian päivityksessä. Myös viittaukset voimassa olevaan eurooppalaiseen biotalousstrategiaan puuttuvat. Metsäteollisuus suosittaa biotalouden toimialojen nostoa mukaan tärkeiden ekosysteemien rinnalle teollisuusstrategiaan.

Euroopan komission tänään 5.5. julkaisema teollisuusstrategian päivitys ei tunnusta biotalouden tarjoamia uusiutuvia ratkaisuja teollisuuden vihreän siirtymän mahdollistajina. Komissio tavoittelee teollisuusstrategialla eurooppalaisen teollisuuden kestävää ja kilpailukykyistä kasvua siten, että samalla irtaudutaan fossiilisista tuotannontekijöistä. Biotaloutta, sen keskeisiä teollisia toimialoja tai biopohjaisia materiaaliratkaisuja ei päivityksessä kuitenkaan mainita. Myös viittaukset voimassa olevaan eurooppalaiseen biotalousstrategiaan puuttuvat.

Strategian päämäärät ovat kannatettavat, mutta metsäteollisuus pitää biotalouden huomiotta jättämistä erittäin epäjohdonmukaisena.

– Strategiasta on jätetty ulos teollisuudenalat, jotka kehittävät kestävästi kasvatettuihin, uusiutuviin ja kierrätettäviin raaka-aineisiin pohjautuvia materiaaleja, puolivalmisteita ja tuotteita. Olisi johdonmukaista antaa strategiassa merkittävä rooli juuri kestäville teollisuudenaloille, kuten biotaloudelle, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Biotalouden ratkaisut tukevat teollisuuden vihreää siirtymää laaja-alaisesti. Eurooppalainen metsäteollisuus on kehittänyt laajan kirjon ilmastomyönteisiä tuotteita ja teknologioita, joilla voidaan korvata fossiilisia ratkaisuja teollisuuden eri arvoketjuissa. Uusiutuvia ratkaisuja sovelletaan jo muun muassa tekstiileissä, biopolttoaineissa, rakentamisessa, energiantuotannossa, pakkauksissa, muoveissa, kemikaaleissa, elintarvikkeissa ja kosmetiikassa. Uusimpia puupohjaisia teknologioita sovelletaan esimerkiksi terveydenhuollossa sekä akku- ja elektroniikkateollisuuksissa.

Metsäteollisuus suosittaa teollisuusstrategiaan neljää täydennystä: EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi teollisuusstrategiaa tulee täydentää nostamalla biotalouden teolliset toimialat neljäntoista teollisuusstrategiassa tärkeäksi tunnustetun ekosysteemin rinnalle, huomioimalla biotalouden uusiutuvat ratkaisut strategiapäivityksessä esitettyjen teollisten "siirtymäpolkujen" suunnittelussa, hyödyntämällä jo olemassa olevaa biotalousstrategiaa sekä huomioimalla myös uusiutuvien biomateriaalien rooli European Raw Materials Alliancen suunnitelmissa.

Lisätietoja:

Metsäteollisuus ry:n innovaatioasioiden päällikkö Antti Tahvanainen, p. 044 535 1797

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 100 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

Internet: www.metsateollisuus.fi

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

________________________________________________________________________

Internet: www.forestindustries.fi

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 100,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.