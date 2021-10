BISHOP'S CROSS MUSIC: Face the Strange – Popmusiikkia punk-asenteella

Bishop's Cross Music -kollektiivin kappale Face the Strange on teos, jonka syntytarinaa vauhdittivat halu tutkia, kyseenalaistaa ja/tai allekirjoittaa musiikkibusineksen lainalaisuuksia ja toimintamalleja.



Miten saada omaa musiiikkiaan markkinoitua mahdollisimman pienellä budjetilla ilman ison koneiston tukea? Onko tämä ylipäätään mahdollista? Nouseeko siis kerma aina pintaan vai tarviiko se juuri koneiston nostoapua? Miten murtautua marginaalista valtavirtaan omin avuin? Ja onko siinä edes mitään järkeä? Jos omin avuin nouseminen on mahdollista, niin onko kyseinen väylä mahdollista avata kokeen avulla?



Bishop'́s Cross Music (BCM) on turkulainen taidekollektiivi, jonka kutsumuksena on tutkia, tuottaa ja julkaista kuvaa, tekstiä ja ääntä, joka kollektiivin mielestä ansaitsee tulla esiin. Kaikkea BCM:n tuottamaa materiaalia voidaan kuvata sanoin: Taiteellinen, poikkitaiteellinen, omaleimainen, tee-se-itse -henkinen, ...

BCM:n tuottama Face the Strange –kappale julkaistiin tarkoituksena saada vastaus muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Kuka päättää mikä on hyvää musiikkia? Musiikin tallentaminen ja julkituonti on nykypäivänä helpompaa kuin koskaan aiemmin, mutta onko tie tähtiin vaikeutunut kääntäen, samassa suhteessa? Pelkästään tarjonnan määrä ja musiikkituotantojen laatu asettavat toimijat samalle viivalle, mutta miksi toiset kappaleet menestyvät ja toiset eivät?



Kukapa meistä ei muistaisi sitä hidasta biisiä koulun diskosta, jonka tahdissa ne ensimmäiset paritanssiaskeleet on otettu? Syntyykö tällaista musiikkia enää? Jättääkö nykymusiikki tällaisia muistoja lainkaan? Entä haikeat erobiisit, onko niitä enää olemassa? Onko kaikki musiikki, joka on juuri tänään merkityksellistä, unohdettu jo huomenna?



Mikä on nykyisen musiikkibisneksen varsinainen bisnes? Määritteleekö ostovoima nykypäivän normaalin? Mikä ylipäätään on nykypäivän ostovoima? Myykö musiikki itsessään vai vaatiiko se tuekseen uskottavan artistibrändin? Onko kaikessa lopulta kyse kuitenkin vain ennakkoluuloista ja mielikuvista?



Face the Strange –kappale julkaistiin 1.10.2021



Haastattelupyynnöt: bcm@bishopscross.com

Kollektiivin kotisivut: https://bishopscross.com/

Face the Strange -kappale: https://li.sten.to/1lEPtcG