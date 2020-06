Bistro Tammer avautui – lämminhenkinen kortteliravintola ammentaa keittiöosaamisen perinteestä

Radisson Blu Grand Hotel Tammerin yhteyteen on avattu uusi Bistro Tammer. Uudistuneen ravintolaelämyksen kautta halutaan tuoda esiin historiallisen rakennuksen pitkä ja kunniakas perinne paikallisten kohtaamispaikkana. Bistro-ketjuun kuuluvien ravintoloiden palvelu perustuu Mestari-filosofiaan – jokainen ravintola tarjoilee suosittuja bistroherkkuja omalla ainutlaatuisella mestariotteellaan.

Radisson Blu Grand Hotel Tammeriin on aina kokoonnuttu syömään – kahdestaan, ystävien tai perheen kanssa – sekä juhlistamaan elämän pieniä ja suuria asioita. Bistro Tammer syntyi jatkamaan tätä perinnettä. Sydämeltään lämminhenkinen bistro on paikka, jonne on entistä helpompi tulla. Mutkaton mutta monipuolinen menu tarjoaa kiinnostavan valikoiman lounaille, illallisille ja erilaisiin kokoontumisiin.

Grand Hotel Tammerin keittiöosaaminen on aina nauttinut asiakkaiden luottamuksesta. Osaamista on arvostettu myös ravintolan henkilökunnan keskuudessa, ja asiakkaita on aina haluttu palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi monet ravintoloidenkin asiakkaista ovat pitkäaikaisia kanta-asiakkaita. Monet jo useammassa sukupolvessa.

Uudessa Bistro Tammerissa tästä osaamisen perinteestä pidetään edelleen hyvää huolta. Bistron annosten pohjana ovat kotimaiset raikkaat, tuoreet, värikkäät ja ajankohtaiset raaka-aineet. Annoksista löytyy monia tuttuja kansainvälisiä klassikoita skandinaavisella otteella höystettynä.

”Erityisen suosion ovat saaneet meidän burgerimme, jotka ovat nopeasti nousemassa suosikkiklassikoidemme joukkoon. Myös monipuoliset salaattimme ovat keränneet runsaasti kiitosta, kertoo Bistro Tammerin keittiöpäällikkö Eeva Heino.

”Uutuuksien lisäksi vaalimme asioita, jotka vuosien saatossa ovat muodostuneet tärkeiksi ja merkitykselliseksi asiakkaillemme. Yksi tällainen on suosittu lounaamme, joka on saatavilla myös koko kesän maanantaista perjantaihin”, sanoo Eeva Heino.

Upea puistomiljööseen levittäytyvä terassi on klassikko ja paikallisten suosima keidas kesäisessä kaupungissa. Kulttuurihistoriallinen miljöö tekee bistrosta terasseineen ainutlaatuisen kohteen myös muualta tuleville. Aurinkoiselta terassilta voi ihailla puutarhan loistoa ja arvokasta teollisuusympäristöä.

”Heinäkuun 3. päivästä lähtien asiakkaamme voivat nauttia erityisestä kesämenustamme, josta voin ehdottomasti suositella muun muassa raikasta ja runsasta skagenia ja jälkiruuaksi tuoreita mansikoita. Hellepäivän virkistykseksi baarimestarimme ovat loihtineet kesäisen prosecco-mehujään, jossa suosittu kuohuva on saanut seurakseen raikasta mehua ja jäitä”, vinkkaa Eeva Heino.

Grand Hotel Tammer täytti viime vuonna 90 vuotta. Vuosien saatossa uudistuksia on tehty malitillisesti, aina perinteitä kunnioittaen ja asiakkaita kuunnellen.

”Asiakkaamme ovat ottaneet uuden bistron sydämellisesti vastaan. Uniikki miljöö, helppo ja herkullinen ruoka ja juoma sekä intohimoinen suhtautuminen osaamiseen ja henkilökohtainen palvelu ovat ainutlaatuinen yhdistelmä, jonka uskomme kantavan ainakin seuraavat 90 vuotta”, iloitsee Grand Hotel Tammerin operatiivinen päällikkö Jaana Kariskoski.