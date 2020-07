BK-HYDROMETALTA LUFFTIN UUSIN SÄÄASEMA WS10, JOKA TUO MONIPUOLISUUTTA JA TEHOKKUUTTA RAKENNUSAUTOMAATIOON, ÄLYTALORATKAISUIHIN, AURINKOENERGIAJÄRJESTELMIIN JA SMART CITY SOVELLUKSIIN

Monipuolinen ja kompakti Lufft WS10 palvelee kiinteistöautomaatiota, älytaloratkaisuja, aurinkoenergiajärjestelmiä ja Smart City -sovelluksia, jotka vaativat aina tuekseen erilaisia mittauksia.

Kiinteistöjärjestelmän automaattinen säätö tuo säästöä energiankulutukseen ja viihtyvyyttä asuinmukavuuteen sekä työympäristöön. WS10 tuottaa tarvittavaa olosuhdetietoa lämmitysjärjestelmän, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon ohjaukseen mittaamalla ulkolämpötilaa, ilmanpainetta, ilman kosteutta, kastepistettä, tuulen suuntaa ja nopeutta. Sääasema mittaa myös valoisuutta, kirkkautta, auringon suuntaa, korkeutta, säteilytehoa, UV-indeksiä, sademäärää, sateen intensiteettiä ja olomuotoa. Ikkunakaihtimet, valaistus ja viheralueiden kastelu ovat niin ikään helposti liitettävissä automaation piiriin.

BK-Hydrometan Ville Kuoppala avaa WS 10 laitteen teknistä puolta: ”Sääasema liitetään järjestelmään avoimella UMB- tai Modbus -tiedonsiirtoprotokollalla. Sääaseman mittaustiedot ovat toki liitettävissä myös BK-Hydrometan pilvipalveluun, josta säätietoja ja mittaushistoriaa voidaan lukea selaimella. Mielestäni WS 10 soveltuu erittäin hyvin taloyhtiöille, koska se on huoltovapaa, edullinen ja maksaa itsensä nopeasti takaisin energiankulutuksen vähenemisen myötä. Sisäilman laatu ja viihtyvyys paranevat, kun pystytään huomioimaan esimerkiksi pitkien auringonpaahteisten ja tuulettomien jaksojen yhteisvaikutus tai viilentämään tiloja olosuhteiden mukaan.”

BK-Hydrometa on todennut WS10 sääaseman toimivuuden yrityksen toimistojen rakennusautomaation säätämisen yhteydessä. WS10 on yhdistetty tiedonsiirtokanavan kautta automaatioon, joka hoitaa rakennuksen ilmanvaihtoa, lämmitystä ja jäähdytystä. Rakennuksen sisälämpötilaa lasketaan tai nostetaan ulkolämpötilan muuttuessa ja rakennusautomaatio ohjaa lämmitystä. Ulkovalaistus taas säätyy valoisuuden mittauksen mukaan.

”WS 10:n ehdoton valtti on myös sateen olomuodon ilmaisin. Kiinteistönhoitajalle on helpotus, kun hän voi toimistokoneeltaan tai kännykältään katsoa paljonko on satanut, oliko sade lunta vai vettä, vallitseeko voimakas auringonsäteily jne. Hän tietää vilkaisulla kannattaako lähteä kohteeseen lumitöihin vai sulaako lumi tuossa tuokiossa. Sekin tuo säästöjä”, toteaa Kuoppala lopuksi.