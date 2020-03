BK-HYDROMETAN EU-VERIFIOINTI ON ENSIMMÄINEN SUOMESSA

Ympäristölle haitallisten aineiden vesistöön kulkeutumisen ehkäiseminen sekä hajuhaitan poistaminen on todennettu BK-Hydrometan valumavesien käsittelymenetelmällä.

BK-Hydrometa Oy on saanut ETV-verifioinnin ensimmäisenä Suomessa. ETV on lyhenne sanoista Environmental Technology Verification. Testausjakso kesti kaksi vuotta ja sinä aikana käsiteltiin EFFE® -menetelmällä laimeita (< 10 %) glykoli- ja formiaattipitoisia vesiä jatkuvatoimisesti yhteensä noin 125 000 m3. Ulkopuolinen arvioija Eurofins Expert Services Oy todensi BK-Hydrometan menetelmän puhdistustehon haitta-ainepitoisille valumavesille. Lisäksi FINAS-akkreditoidut laboratoriot vastasivat vesi- ja lieteanalyyseistä. EFFE® GX -laitoksen ympäristössä toteutettiin myös hajuarvioinnit, joihin perustiedot - lämpötila, tuulen nopeus ja suunta, kosteus ja ilmanpaine - saatiin laitoksen katolle asennetusta Lufft WS601 -sääasemasta.

Käsittelyn ansiosta veteen liuenneen hapen pitoisuus kasvoi ja glykolin hajoaminen eteni. Pitkän ajan seurannan tuloksina EFFE® GX -laitoksen käsittelemässä vedessä glykolin hajoamistuotteista aiheutuneet hajuhaitat vähenivät ja poistuivat. EFFE® GX -laitoksen ympäristön havaittiin olevan keskimäärin hajuton. Veden kiintoainepitoisuus väheni odotettua enemmän, jopa 83 %. Samalla veteen liuenneista metalleista alumiinia, rautaa, arseenia ja bariumia poistui vedestä lietteeseen 73 %. Tutkittuja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ei kohteen vedessä havaittu. Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) väheni enimmillään 32 %. Biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) ja kemiallinen hapenkulutus (CODCr) vähenivät ja alittivat niille asetetut rajat. EFFE® GX -laitos täyttää suorituskyvyn myös talviolosuhteissa ulkolämpötilan ollessa < -10 °C.

Yleisesti EFFE® GX15 -laitoksen käsittelyteho on 0-15 m3/h. Tuolloin vuorokauden maksimivirtaama yhdellä laitoksella on 360 m3/d. Käsittelyssä syntyvät haitta-aineet otetaan talteen lietemuodossa jatkokäsittelyä varten, lisäksi kerätty ilma suodatetaan ennen poistoa ulos. Karkean arvion mukaan laitoksen elinkaari on noin 10-15 vuotta. Käsittelyprosessia ja laitoksen toimintaa valvotaan etänä, mittaustulokset tallentuvat webSCADAan ja ovat liitettävissä yrityksen/tehtaan omaan järjestelmään. Laitos on varustettu prosessin ohjauksen kannalta tärkeillä instrumenteilla, esimerkiksi pinnankorkeus- ja vedenlaatuantureilla.

EFFE® GX -laitos on modifioitavissa ja soveltuu lähes kaikkien veteen liuenneena olevien haitallisten aineiden pitoisuuksien alentamiseen. EFFE® GX -laitos ja siinä käytettävät jatkuvatoimiset mittalaitteet toimivat kiertotalouden etujen mukaisesti poistuvan veden laadun parantumisen myötä, mutta laitteet voidaan myös yhdistää tehdasalueen vesitaseen hallintaan. Kysy lisää ratkaisuistamme.

Järjestämme tänä vuonna useita tilaisuuksia valumavesistä kiinnostuneille. Seuraa tiedotustamme.