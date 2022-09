BlackRock avaa toimiston Suomessa

8.9.2022 – BlackRock laajentaa pohjoismaista liiketoimintaansa avaamalla toimiston Helsingissä. Paikallisen läsnäolon ansiosta BlackRock voi palvella suomalaisia asiakkaitaan entistä paremmin globaalia asiantuntemustaan ja resurssejaan hyödyntäen.

Elisabeth Sterner, BlackRockin Pohjoismaiden johtaja: “Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä suomalaisten sijoittajien kanssa yli 15 vuotta. Toimiston avaaminen täällä antaa meille mahdollisuuden vahvistaa entisestään suhteitamme suomalaisten asiakkaidemme kanssa ja kasvattaa liiketoimintaamme Suomessa.”

“Varainhoidon näkökulmasta Suomesta tekee kiinnostavan muun muassa suomalaisten sijoittajien laaja osaaminen vastuullisessa sijoittamisessa, vaihtoehtoisessa sijoittamisessa sekä pörssinoteeratuissa rahastoissa eli ETF:issä. Viimeisten vuosien aikana olemme esimerkiksi tehneet yhteistyötä suomalaisten institutionaalisten sijoittajien kanssa ja kehittäneet sijoitusstrategioita, jotka ovat houkutelleet miljardeja dollareita sijoittajilta globaalisti”, Elisabeth Sterner lisää.

Paikallinen läsnäolo antaa myös BlackRockille entistä paremman mahdollisuuden löytää uusia sijoitusmahdollisuuksia sekä seurata jo olemassa olevia sijoituskohteitaan Suomessa. BlackRock on sijoittanut Suomessa esimerkiksi kiinteistöihin ja uusiutuvaan energiaan.

Suomalainen Wilhelm Schauman, joka vastaa iSharesin institutionaalisesta liiketoiminnasta Pohjoismaissa, siirtyy Tukholmasta vetämään Helsingin-toimistoa ja on ensimmäinen BlackRockin työntekijä Suomessa. Helsingin-toimisto kasvaa tulevaisuudessa, kun BlackRock saa mahdollisuuden hyödyntää suomalaisten finanssiammattilaisten osaamista.

”Haluan syventää suhdettamme suomalaisen sijoitusyhteisön kanssa sekä kehittää ja tuoda uusia vaihtoehtoja sijoittamiseen ja säästämiseen suomalaisille”, Wilhelm Schauman sanoo.

BlackRockilla on yli 45 työntekijää toimistoissaan Kööpenhaminassa, Tukholmassa ja Helsingissä.

