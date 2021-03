Blend-laattamallisto täynnä kontrastia ja ajatonta trendikkyyttä

Blend-laattamallisto koostuu kahdesta eri sarjasta, jotka täydentävät toisiaan kuin yin ja yang. Tuloksena on ajattomasti muotoiltu ja tyylikkäällä otteella toteutettu kokonaisuus.

Blend-laattamallisto tuo teollisen muotoilun yhdistettynä moniväriseen tekstuuriin osaksi tämän päivän sisustusta. Betonin, kiven ja marmorin pintoja mukaileva laattasarja yhdistyy hienosti terrazzo-tyylin värikirjoon ja luo sarjasta helposti yhdisteltävän ja moneen tilaan sopivan. Vaikka keraamisten laattojen sävyjä on monia, ne kulkevat keskenään saumattomassa harmoniassa.

Mallisto koostuu kahdesta eri sarjasta. Blend Concrete -laatat huokuvat betonimaista ja kivenmukaista visuaalisuutta neljässä eri värisävyssä. Blend Dots puolestaan on terrazzo-mielikuvia herättävä, trendikäs, marmorimaista pintaa mukaileva neljän eri värisävyn laattasarja.

Blend ei näe rajoja. Keraaminen laattamallisto fuusioituu erilaisiin tyyleihin ja tiloihin, luoden niistä omintakeisia ja persoonallisia. Eri kuviot ja kivimukaelmat inspiroivat ja antavat monimuotoista tulkintaa tyylisuunnista. Kumpi malliston sarjoista, Concrete vai Dots, vie sinut lempeästi inspiroivaan tilaan?

Laatat niin koteihin kuin liiketiloihinkin

Blend-laattojen kokoskaala on varsin laaja, mikä mahdollistaa laattojen käytön monessa erilaisessa ja eri kokoisessa tilassa. Blend-laatat sopivat ihanteellisesti sekä asuin- että liiketiloihin.

Koosta riippuen laattasarjaa on saatavilla kolmella erilaisella pinnoitteella. Erityisesti P-tech -tekniikalla luodut pinnat estävät lattian liukkautta, olematta kuitenkaan kovia tai vaikeasti puhdistettavia. P-tech on varteenotettava erityisesti julkisissa tiloissa. Ulkotiloihin Blend-sarjaa on saatavilla R11-pinnoitteella 9 mm ja 20 mm paksuisina.

Blend Concrete – rosoista kauneutta

Concrete Gray on eläväpintaista, betonia mukailevaa harmaata. Concrete Ash puolestaan henkii tuhkan tavoin ilmavampia harmaan sävyjä. Tummanpuhuva Concrete Iron on kuin yönsininen taivas yhdistettynä raudan punamultaisiin sävyihin. Vaaleaa ja beigen sävyä yhdistelevä Concrete Moon taas on kuin kuulas kuun pinta.

Leikkisää tyylikkyyttä Blend Dots –laatoilla

Dots Multiwhite leikkii terrazzo-tyyliin eläväisellä kivipinnalla, tuoden vaaleaan ilmeeseen eri kivimäisiä sävyjä. Dots Multiblack on kontrasti aiempaan, eli antaa kivikuvioiden erottua edukseen tummaa pohjaa vasten. Dots Grey on hillityn leikkisä kokonaisuus harmaata, beigeä ja valkoista. Dots Taupe taas tuo ruskeanharmaan ja valkoisen värikirjoon ripauksen haaleita sinisen sävyjä.