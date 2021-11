Bocap sijoittaa strategisen tulevaisuusasiantuntijuuden edelläkävijään Gemiciin

Pääomasijoitusyhtiö Bocapin kolmas rahasto sai jälleen uusia sijoittajia mukaan yltäen 100 miljoonaan euroon 8.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pääomasijoitusyhtiö Bocap Private Equity Oy:n uusi rahasto, Bocap SME Achievers Fund III Ky, sai keväällä merkittävän määrän uusia suomalaisia sijoittajia kasvattaen rahaston sijoituskapasiteetiltaan 100 miljoonaan euroon. Bocap on näin ollen vakiintunein suomalainen kasvurahasto oltuaan toiminnassa vuodesta 2012 lähtien. Rahasto on saanut ykköskaartin suomalaissijoittajia mukaan, sillä mukana on niin institutionaalisia sijoittajia kuin menestyneiden yrittäjien sijoitusyhtiöitä. Bocapin rahastoista on tehty sijoituksia 13:een vastuullisesti toimivaan suomalaiseen yrittäjävetoiseen huippukasvuyhtiöön. Bocap on vauhdittanut yhtiöitä merkittävän seuraavan kasvuloikan tekemisessä, minkä myötä yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on yltänyt 300 milj. euroon. Uudesta rahastosta tullaan tekemään sijoituksia noin 8 suomalaisyhtiöön. Kolmannen rahastonsa myötä Bocap ilmoittaa selvittävänsä mahdollisuutta perustaa edustustotyyppisiä toimistoja mm. New Yorkiin, Berliiniin ja Singaporeen tukeaksee