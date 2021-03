Boliden Harjavalta Oy:n Harjavaltaan suunnitteleman Rakeiston kaatopaikan ympäristövaikutukset arvioitu - Hanke on toteuttamiskelpoinen (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Boliden Harjavalta Oy:n Harjavaltaan suunnittelemasta Rakeiston kaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta.

YVA-menettelyssä tarkastellut hankevaihtoehdot (VE1–VE4) muodostuvat eri kuljetusreittivaihtoehdoista. Lisäksi tarkastelussa on mukana vaihtoehto VE0, jossa Rakeiston kaatopaikkaa ei rakenneta. Kaikissa hankevaihtoehdoissa rakeistettua kuonaa loppusijoitetaan alueelle vuosittain noin 300 000 tonnia. Kaatopaikan kokonaistäyttötilavuus on noin 8,7 milj. m3, täytön enimmäiskorkeus on +69 ja käyttöiän arvioidaan olevan yli 50 vuotta.

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta. Toiminnassa syntyvä rakeistettu kuona kuljetetaan lähialueen vastaanottopaikkoihin.

Vaihtoehto 1 (VE1): Kaatopaikka rakennetaan ja alueelle liikennöidään Ratalan kaatopaikan kautta. Rakeistetun kuonan kuljetusreitti kulkee Harjavallan Suurteollisuuspuiston läpi nykyistä reittiä Ratalan alueelle, josta kuona kuljetetaan Ratalankatua Eurantielle (kantatie 43) ja Hiirijärventien (tie nro 2173) ja Imatrankadun kautta hankealueelle.

Vaihtoehto 2 (VE2): Kaatopaikka rakennetaan ja alueelle liikennöidään Torttilan ylikulkusillan ja valtatie 2 kautta Rakeistetun kuonan kuljetusreitti teollisuusalueelta hankealueelle kulkee Torttilan ylikulkusillan kautta valtatielle 2 (Helsinki-Pori) ja seuraavasta liittymästä Eurantielle (kantatie 43), josta Hiirijärventietä (tie nro 2173) Imatrankadulle ja edelleen hankealueelle.

Vaihtoehto 3 (VE3): Kaatopaikka rakennetaan ja alueelle liikennöidään Torttilan ylikulkusillan ja Juustokivenkadun kautta. Rakeistetun kuonan kuljetusreitti kulkee Torttilan ylikulkusillan kautta Oikotielle, josta Sievarin teollisuusalueen läpi Sievarinkatua ja Juustokivenkatua pitkin. Reitti jatkuu Hiirijärventielle (tie nro 2173) ja Imatrankatua hankealueelle.

Vaihtoehto 4 (VE4): Kaatopaikka rakennetaan ja alueelle liikennöidään Torttilan ylikulkusillan ja Yrttisuonkadun kautta. Rakeistetun kuonan kuljetusreitti kulkee Torttilan ylikulkusillan kautta Oikotielle, josta Sievarin teollisuusalueen pohjoispuolella kulkevan Yrttisuonkadun kautta Sievarin kaatopaikan läpi hankealueelle.

Ympäristövaikutuksia syntyy erityisesti liikenteestä, melusta sekä maisemavaikutuksista

Yhteysviranomainen katsoo perustellussa päätelmässä, että hankkeen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat toiminnan aikaiset vaikutukset liikenteeseen ja meluun sekä vaikutukset väestöön, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä maisemaan.

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan kaikki hankevaihtoehdot VE1-VE4 ovat toteuttamiskelpoisia. YVA-selostuksessa esitettyjen vaikutusarviointien ja vaihtoehtojen vertailujen perusteella vaihtoehdoissa VE3 ja VE4 vaikutukset liikenteeseen ja meluun ja sitä myöten väestöön, elinoloihin ja viihtyvyyteen ovat kuitenkin muita vaihtoehtoja suuremmat. Vaikka myös vaihtoehdoissa VE3 ja VE4 vaikutusten arvioidaan jäävän korkeintaan kohtalaisiksi, niin yhteysviranomainen katsoo, että ensisijaisesti tulisi suosia toteuttamisvaihtoehtoja, joissa haitalliset vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Arviointiselostuksen perusteella lähialueen ympäristövaikutusten näkökulmasta ympäristöllisesti parhaimpana vaihtoehtona voidaan pitää vaihtoehtoa VE0, mutta tällöin Harjavalta Boliden Oy:n nyt lähellä suunniteltua kaatopaikkaa muodostuvat kuonat tulisi kuljettaa muualla käsiteltäväksi, mikä lisäisi kuonien kuljetusmatkoja ja ympäristövaikutuksia muilla alueilla sekä kasvattaisivat ilmastopäästöjä. Hankkeen toteuttamista koskevista vaihtoehdoista parhaimpana ratkaisuna voidaan pitää vaihtoehtoa VE2:ta, jossa kokonaisvaikutukset jäävät arviolta vähäisimmiksi.

Arviointiselostuksessa on esitetty useita vaikutusten lieventämiskeinoja. Yhteysviranomainen toteaa, että niiden toteuttamisen varmistamiseksi mahdollisessa ympäristölupapäätöksessä on tarpeen asettaa määräyksiä ainakin jätetäytön ympärille jätettävästä suojapuustosta, jätetäytön vaiheistamisesta sekä maisemoinnista ja muotoilusta. Tarvittaessa tulee harkita muita haittojen lieventämiskeinoja, kuten esimerkiksi meluavimpien toimintojen toiminta-aikojen rajaamista.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/bolidenharjavaltarakeistonYVA

Lisätietoja:

Erika Liesegang, puh. 0295 023 051

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi