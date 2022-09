Boozt nimittää Suomeen maajohtajan vahvistaakseen markkina-asemaansa johtavana pohjoismaisena tavaratalona

”Olen iloinen, että saan liittyä Booztin tiimiin, joka on tehnyt vaikuttavaa työtä kasvattaessaan liiketoimintaa Pohjoismaissa viime vuosien aikana. Suomi on tärkeä markkina-alue Booztille ja maajohtajan uuden position myötä pyrimme parantamaan nimenomaan suomalaisten ostokokemusta Booztilla, jotta siitä tulisi entistä houkuttelevampi ja sujuvampi asiakkaille. Yritys haluaa panostaa suomalaisten asiakkaiden syvempään ymmärtämiseen, jonka koen erityisen merkittävänä ja innostavana.” Inka Wirman, maajohtaja Suomi, Boozt



Uuden maajohtajan nimittäminen Suomeen tukee Booztin strategiaa Pohjoismaiden verkkokaupojen markkinajohtajuudesta. Maajohtajana Wirman tulee kehittämään avainkonsepteja vahvistaakseen Booztin brändiä ja liiketoiminnan kehitystä Suomen markkinalla.



”Tulemme jatkamaan pohjoismaisen tavaratalostrategian toteuttamista ja Suomi tulee olemaan meille tärkeä markkina-alue vahvan asemamme kasvattamisessa entisestään Pohjoismaissa. Olemme iloisia nähdessämme suomalaisten asiakkaiden ostavan räätälöidystä valikoimastamme muotia ja lifestyle-brändejä. Inkan vahvistaessa tiimiä Suomen maajohtajana jatkamme luokkamme parhaan asiakaskokemuksen tarjoamista suomalaisille asiakkaillemme.” Hermann Haraldsson, toimitusjohtaja ja perustajajäsen, Boozt



Wirmanilla on laajaa kokemusta markkinoinnin alalta, erityisesti sosiaalisen median strategioista, sisällöistä, niiden jakelusta, sekä vaikuttajamarkkinoinnista. Ennen siirtymistä Booztille hän työskenteli ruotsalaisen somealan pioneerin Splay One:n Suomen toimintojen maajohtajana. Splay One erikoistuu brändättyyn viihteeseen ja vaikuttajamarkkinointiin. Wirman on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Vaasan Yliopistosta.



Boozt on johtava, nopeasti kasvava ja kannattava pohjoismainen verkkokauppayhtiö. Vuonna 2021 Boozt Groupin nettoliikevaihto oli 5,813.8 miljoonaa kruunua ja kasvoi 33,4 %:a edellisvuoteen verrattuna. Boozt tarjoaa asiakkailleen räätälöidyn ja nykyaikaisen valikoiman muotia monibrändisen verkkokauppansa Boozt.com:in kautta. Yritys on keskittynyt käyttämään talon sisällä kehitettyä huippuluokan teknologiaa räätälöidäkseen parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Lisätietoa löydät vierailemalla www.booztgroup.com.