Brändö Laxin kirjolohelle vastuullisen kalankasvatuksen ASC-sertifiointi

Brändö Lax Ab on Ahvenanmaan Brändössä toimiva perinteikäs kalankasvatusyritys, jonka juuret ovat saaristossa. Yrityksen liiketoiminta on vastuullista ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Brändö Lax on yksi johtavista kotimaisista ruokakalankasvattajista. ASC-sertifiointi on myönnetty Brändö Laxin kasvattamalle kirjolohelle ja sen mädille. Lisätietoa Brändö Laxist­a löytyy yrityksen verkkosivuilta www.brandolax.ax.