Break Sokos Hotel Flamingossa olleella henkilöllä todettu myöhemmin COVID-19 -infektio – tartuntatautiviranomaisen mukaan altistumisen riski hyvin pieni

Break Sokos Hotel Flamingossa 22-23.8. oireettomana olleella henkilöllä on todettu myöhemmin COVID19-infektio. Tartuntatautiviranomaisen mukaan altistumisen mahdollisuus muille vieraille on ollut hyvin vähäinen.

Break Sokos Hotel Flamingossa 22-23.8.2020 aamupäivien aikana käyneellä henkilöllä on todettu myöhemmin COVID19-infektio. Henkilö on ollut oireeton, ja hän on käyttänyt kasvosuojainta.

”Saamiemme tietojen perusteella altistumisen riski muille hotellin vieraille on ollut hyvin pieni, eikä asiakkaita ole tarpeen asettaa karanteeniin”, sanoo Vantaan kaupungin vs. tartuntataudeista vastaava lääkäri Laura Juvonen.

Hotellissa kyseisenä aikana vierailleita asiakkaita ohjeistetaan kuitenkin tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan koronavirustestiin, jos heillä ilmenee oireita. Mahdollisen altistumisen aikana työvuorossa olleet hotellin työntekijät on ohjattu karanteeniin.

”Otamme asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden vakavasti ja toimimme asiassa terveysviranomaisten suositusten mukaan. Pidämme nyt kaikissa toimipaikoissamme tehostetusti huolta hygieniasta”, sanoo Break Sokos Hotel Flamingoa operoivan Sokotel Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Härmälä.