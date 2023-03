Break Sokos Hotel Tahkon uudistustyöt alkavat huhtikuussa - ensimmäisenä uudistuvat ravintolat

Tahkon matkailukeskuksen ytimessä sijaitsevan Break Sokos Hotel Tahkon mittavat uudistustyöt käynnistyvät 17. huhtikuuta. Uudistuksen myötä hotellista rakentuu tyylikäs lomakohde, jossa luonto on tuotu osaksi hotellielämystä. Työt tehdään vaiheittain, ja kaikki talon tilat kattava uudistushanke valmistuu vuoden 2024 aikana. Ensi vaiheessa uudistetaan talon ravintolatilat. Hotelli on näiden töiden vuoksi suljettuna 17.4.–21.6.2023.

"Tahkon vetovoima on jatkuvassa nosteessa ja elämyksellisille matkailupalveluille entistä enemmän kysyntää. Uudistuksen myötä nostamme rimaa kunnolla ja nousemme tasolle, joka jättää vieraillemme pitkäkestoisen muistijäljen”, Break Sokos Hotel Tahkon hotellinjohtaja Anna Hämäläinen lupaa.

”Alueen avarassa luontomaisemassa, monipuolisten aktiviteettien äärellä, matkailijat pääsevät hyvinvointiaan edistävän vapauden tunteen äärelle. Me haluamme jatkossa tarjota saman tunteen myös hotellimme tiloissa”, Hämäläinen avaa uudistuksen lähtökohtia.

Uudistus alkaa ravintoloista – luonto osaksi hotellin tarinaa

Ravintolat Hillside, aulabaari, Pizza Breikki ja Hesburger avautuvat uusittuina jo tulevalle kesälomakaudelle. Sisustussuunnittelusta vastaa moniaistisista hotelli- ja ravintolatiloistaan tunnettu Visionary Design Partners Helsinki Oy.

”Tahkon luonto on ainutlaatuinen; puhdas, raikas ja aito. Tällaisessa ympäristössä hotelli-ravintolan pitää pystyä tarjoamaan vierailleen merkityksellisiä elämyksiä.Lähdemme hakemaan juuri tähän kohteeseen sopivaa olon huolettomuutta – uudenlaista arjen luksusta”, suunnittelija Jaana Ekman kertoo. ”Luonto ja sen kestävyys otetaan merkittäväksi osaksi hotellin suunnittelua ja tarinaa.”

Ravintoloiden liikeideat säilyvät ennallaan, mutta tunnelma muuttuu täysin. ”Ravintola-alueesta tulee viihtyisä olohuonemainen ympäristö, kylän todellinen kohtaamispaikka. Näkymiä piha-alueelle ja rinteiden suuntaan avataan. Valaistus, äänimaailma, tuoksut ja luonnonmukaiset materiaalit tulevat tarjoamaan rentouttavan kokemuksen kaikille aisteille. Kodikkaissa tiloissa, takkatulen lämmössä, viihdytään jatkossa pitkään”, Ekman kertoo.

Ruokaravintola Hillsidessa yhä useampi tahkoilija voi nauttia Chef Rôtisseur Hannu Pöyhösen tiimeineen valmistamaa laadukasta ruokaa, kun asiakaspaikkoja saadaan uudistuksen myötä lisää. Jatkossa tilat muuntuvat helposti myös yksityisiin juhliin.

Huhtikuussa aloitetaan myös hotellin päärakennuksen huoneiden ja kokoustilojen uudistustyöt, jotka valmistuvat elokuun 2023 loppuun mennessä.

Osuuskauppa PeeÄssä panostaa Järvi-Suomen matkailun kehittämiseen.

Osuuskauppa PeeÄssä sijoittaa Break Sokos Hotel Tahkon uudistukseen 17 miljoonaa euroa. Kaikki tilat uudistetaan, osa hotellia rakennetaan jopa kokonaan uudelleen. Uudisosaan tulee yli 50 rinnemaiseman suuntaan avautuvaa huonetta, joista osa omalla parvekkeella, sekä nautinnolliset ja rentouttavat Spa-tilat. Uudisosan rakennustyöt alkavat lokakuussa 2023.

Hotellin uudistus on jatkumoa Tahkon matkailukeskuksen muille kehityshankkeille. Tavoitteena on tehdä Tahkosta Suomen vetovoimaisin ja monipuolisin ympärivuotinen vapaa-ajan matkakohde sekä viisinkertaistaa ulkomaisten matkailijoiden määrä vuoteen 2030 mennessä.

PeeÄssä kehittää matkailupalveluitaan myös Kuopiossa ja Iisalmessa, missä Original Sokos Hotel Puijonsarven ja Original Sokos Hotel Koljonvirran uudistukset valmistuvat kesällä 2023.

Break Sokos Hotel Tahkon uudistuksen vaiheet:

Hotelli on suljettuna ravintolatilojen uudistuksen ajan 17.4.–21.6.2023.

Päärakennuksen huone- ja kokoustilojen uudistus jatkuu 21.6.–31.8.2023, tällöin käytössä ovat uusitut ravintolat ja puolet huoneista.

Kaikki talon tilat ovat avoinna 1.–30.9.2023.

Toisen puolen purku ja uudisrakennuksen rakennustyöt aloitetaan lokakuussa 2023.

Koko talon uudistus valmistuu loppuvuonna 2024.

Aikataulut saattavat muuttua uudistuksen aikana.

Break Sokos Hotel Tahko sijaitsee Tahkon matkailukeskuksen sydämessä, rinnemaiseman juurella. Hotellissa on 120 huonetta, kolme ravintolaa ja seitsemän kokous- ja juhlatilaa. Hophaus Tahko on valittu Suomen 10 parhaan baarin joukkoon, ravintola Hillsidea luotsaa Chef Rôtisseur Hannu Pöyhönen. Hotellilla on Green Key- ja Sustainable Travel Finland -ympäristötunnukset merkkinä hotellin kestävän matkailun eteen tekemästä pitkäjänteisestä työstä. Break Sokos Hotel Tahko uudistuu täysin vuosien 2023–2024 aikana.