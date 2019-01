Brexit on ansaitusti päätymässä historian suurten typeryyksien romukoppaan – May häviää äänestyksen tiistaina, eikä todennäköinen lykkäyskään pelasta surkeaa sopimusta: EU:n strategia on onnistunut

Brittien EU-eron iso kuva on jäänyt Brexit-uutissekamelskan peittoon. Theresa Mayn hallituksen ahdinko on vääjäämätön seuraus EU:n neuvottelustrategiasta. Jo pitkään on ollut selvää, että britit voivat saada EU:lta vain itsensä kannalta niin huonon erosopimuksen, ettei heidän sitä kannata hyväksyä. Tämä tulee tiistaina todistettua, kun Mayn neuvottelema erosopimus hylätään parlamentissa. Samalla alkaa toden teolla pyristely eroon koko Brexitistä, arvioi pitkän linjan EU-asiantuntija Jussi Seppälä.

Lehdistötiedote 14.1.2019

Jos ihmettä ei tapahdu, pääministeri Theresa Mayn neuvottelema erosopimus kaatuu tiistaina Britannian parlamentissa. Tämän jälkeen Mayllä on kolme päivää aikaa esitellä uusi suunnitelma.

”On hyvin mahdollista, että britit hakevat eropäivän lykkäämistä. EU voi tähän suostuakin ja osoittaa ymmärrystä brittien tukalalle tilanteelle, edellyttäen että perusteet lykkäykselle ovat hyväksyttävissä. Varsinkin uuden kansanäänestyksen järjestämistä varten lisäaika onnistuisi varmasti. Neuvoteltua sopimusta EU ei kuitenkaan lähde avaamaan, sitä voidaan korkeintaan hiukan koristella poliittisilla julistuksilla. Sen sijaan pidän mahdollisena, että briteille luvataan tuonnempana jotakin kannustavaa siinä tapauksessa, että he päättävätkin jäädä EU:hun”, arvioi koko Suomen jäsenyysajan EU:ta seurannut VTL Jussi Seppälä.

Perusasetelma itse EU-eron kannalta ei ole muuttumassa mihinkään. EU:n onnistunut, neuvottelutavoitteet jo ennalta paljastava avoin neuvottelustrategia on pitänyt unionin rivit yhtenäisinä ja britit aseettomina.

EU-jäsenyys selvästi suositumpi kuin huono sopimus tai no-deal

”Koko neuvotteluprosessin ajan on kuljettu kohti sitä väistämätöntä lopputulosta, että britit eivät tule pääsemään lähellekään omia tavoitteitaan, saati Brexit-propagandan holtittomia lupauksia paluusta jonkinlaiseen suurvalta-asemaan. Paraskin Brexit merkitsee Britannian taloudelle ja kansalaisille kovaa kolausta, sopimukseton ero jopa katastrofaalisia vaikutuksia. Siksi ei ole yllätys, että Mayn neuvottelema sopimus ei brittikansanedustajia vakuuta, ja Brexitin peruuntuminen on jo hyvin todennäköistä. EU:n strategia on onnistunut erinomaisesti”, luonnehtii Seppälä.

Toistaiseksi laajin, joulu-tammikuussa toteutettu kyselytutkimus Brexitistä (YouGov, otos yli 25 000) kertoo brittien mielipiteen merkittävästä muutoksesta. Jos toinen kansanäänestys järjestetään, EU-jäsenyys voittaisi pääministeri Mayn ehdotuksen murskaavalla 26 prosenttiyksikön erolla: EU:hun jäisi 63 prosenttia ja Mayn mallilla siitä haluaisi lähteä 37 prosenttia briteistä. Jos vastakkain olisivat EU-jäsenyys ja no-deal, lukemat olisivat EU:n hyväksi 58% vs. 42%.

”Nämä lukemat kertovat siitä, että ero EU:sta ei ylipäänsä enää kansaa tyydytä, eikä varsinkaan ero huonolla sopimuksella saati kaoottisella no-dealillä. Siksi kysymys kuuluukin, olisivatko brittien johtajat niin vastuuttomia, että hylkäisivät kansan kannattaman kunniallisen mahdollisuuden Brexitin peruuttamiseen? Tähän olisi helppo mahdollisuus tarjolla, koska artikla 50 ja sitä kautta koko eroprosessi on peruutettavissa brittien yksipuolisella ilmoituksella”, toteaa Seppälä.

Todennäköisempi vaihtoehto on kuitenkin toinen kansanäänestys, joka antaisi EU:hun jäämiselle demokraattisen oikeutuksen.

”On totta, että oppositiossa olevan työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn pitää yhä kiinni Brexit-tavoitteesta ja vaatii mieluummin uusia vaaleja kuin Brexitin peruuttamista. Corbyn kuitenkin tietää hyvin, että ylivoimainen enemmistö työväenpuolueesta kannattaa uutta kansanäänestystä ja jäämistä EU:hun. Pitäminen Brexitistä kiinni tilanteessa, jossa sen peruuttaminen olisi mahdollista, merkitsisi työväenpuolueelle todennäköisesti murskaavaa vaalitappiota, eikä Corbyn voi jättää tätä huomiotta”, muistuttaa Seppälä.

”Pääministeri Maylle puolestaan oleellista on se, että mahdottomassa tilanteessa urheasti sinnitellyt pääministeri voi sanoa tehneensä kaikkensa Brexitin puolesta. Jos ja kun se ei riitä, voi Brexitinkin lennättää historian romukoppaan, jonne se täydellisen ansaitusti kuuluu. Tehdäänkö tämä Mayn vai hänen seuraajansa toimesta selviää lähikuukausien aikana, paineet Brexitin peruuttamiseen voimistuvat koko ajan”, summaa Seppälä.

Mikä tahansa Brexit-ratkaisu jättää saarivaltakuntaan syvät arvet. Tärkeää on kuitenkin huomata, että EU:n kannattajat ovat huomattavasti yhtenäisempiä kuin keskenään riitelevät Brexitin kannattajat. YouGov-kysely paljastaa Brexit-rintaman murentumisen.

”Vaikka 80% Brexitiä vuonna 2016 äänestäneistä yhä haluaa pois EU:sta, Brexit-rintama on hajonnut murentunut. Vain 69% Brexitiä 2016 kannattaneista hyväksyisi sopimuksettoman eron, ja jos vaihtoehdoksi annetaan Mayn ehdotus, kannatus putoaa 55 prosenttiin. Sen sijaan lähes kaikki EU-jäsenyyttä 2016 kannattaneet ovat yhä samaa mieltä, että EU on paras vaihtoehto, ja heihin on liittynyt kasvava joukko entisiä Brexitin kannattajia”, tarkastelee Seppälä kannatuslukuja.

EU:lle brittien jääminen olisi voitto

Nykyinen tilanne on varmuudella osattu ennakoida neuvottelujen alusta alkaen ainakin EU:n johdossa, ja mitä todennäköisimmin osin myös Lontoossa.

”Olisi niin brittien itsensä kuin meidän kaikkien EU-kansalaisten edun mukaista, että Brexit peruuntuu. Brexitin peruuntuminen kansanäänestyksessä olisi paras mahdollinen viesti kaikille niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin: EU on merkittävästi parempi vaihtoehto kuin sen ulkopuolelle jääminen. Ja seikkailut eroa yrittäessä tulevat kalliiksi ja kääntyvät seikkailijoita itseään vastaan”, tiivistää Seppälä Brexitin peruuntumisen EU:n strategisesta näkökulmasta.

Valtiotieteen lisensiaatti Jussi Seppälä on toiminut muun muassa Yleisradion EU-kirjeenvaihtajana 2001-2007 Brysselissä sekä ulkoministeriön EU-lehdistöneuvoksena Brysselissä 2009-2013. Seppälä on kirjoittanut lisensiaattityönsä Suomen EU-politiikasta integraation ja turvallisuuspolitiikan keskinäissuhteen näkökulmasta. Seppälä on nykyään strategiatoimisto Hopiasepät Oy:n toimitusjohtaja.

