- Muoviroskan lisääntyminen on suuri ongelma, ja vesistöön päätyessään muovi on haitaksi vesieliöille. Innovaatiomme on täysin puupohjainen materiaali, joka voi korvata muovipohjaisen kuplamuovin pakkauksissa. Kilpailun palkintopotin käytämme innovaatiomme kehittämiseen ja esimerkiksi nettisivujen toteutukseen, kertovat Paavonsalo ja Schwarz. Tuomaristo valitsi voittajan neljän mielenkiintoisen finalistin joukosta. - Voittajainnovaatio täyttää kilpailussa haetut ominaisuudet ja siinä on vau-efektiä, perustelee tuomariston jäsen Antti Lindqvist. Voittajainnovaatiolle tuomaristo myönsi 8000 euron suuruisen palkinnon. Kilpailussa 2. sijalle ja 2000 euron palkinnon saajaksi valittiin Liisa Loposen innovaatio Puhtaampaa sisäilmaa sienirihmaston avulla. 3. sijan ja tuomariston kunniamaininnan saivat Joonas Pyykkö, Teo Naukkarinen ja Hanna Tiihonen XAMK:sta vaahdotusfraktiointiin liittyvällä ideallaan. Metsäteollisuus ry:n ja Puunjalostusinsinöörit ry:n järjestämän Wood U Innovate -innovaatiokilpailun finalistit valittiin ja palkittiin Puunjalostusinsinöörien kevätseminaarin yhteydessä torstaina 20.4. Kilpailulla innostettiin korkeakouluopiskelijoita pohtimaan, mihin kaikkeen puuta voi hyödyntää ja voisiko puusta olla globaalien megatrendien tuomien haasteiden ratkaisijaksi. - Nuorten halu ja kyky näyttää mitä ideoita heillä on – vaativankin yleisön edessä – ja rohkeasti lähteä toteuttamaan niitä, on erittäin inspiroivaa, kommentoi Maarit Lindström Metsäteollisuus ry:stä. Kilpailun tuomaristoon kuuluvat Katariina Kemppainen (VP, Group R&D, Metsä Group), Jenny Müller-Wahlman (Director, Innovation and R&D, Stora Enso), Pia Nilsson (Director, Global Platform Development R&D, UPM), Atte Virtanen (Vice President, Biomaterial processing and products, VTT), Maarit Lindström (Johtaja, pääekonomisti, Metsäteollisuus ry) ja Antti Lindqvist (Toimitusjohtaja, Puunjalostusinsinöörit ry). ‍ Lisätietoja: Venla Kaplas, venla.kaplas@forestindustries.fi, puh. +358 40 626 3001

Donika Morina, donika.morina@puunjalostusinsinoorit.fi, puh. +358 50 341 7508

Satu Paavonsalo, satu.paavonsalo@aalto.fi (kilpailun voittajat)

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 74 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työelämäpoliittisena edunvalvojana.

