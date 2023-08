Budjettiehdotuksen veromuutokset ennakoidun laihoja – solidaarisuusvero uhkaa jäädä pysyväksi

Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Heikkenevä suhdanne tarttumassa työmarkkinoille 22.8.2023 09:07:18 EEST | Tiedote

Työllisyys on kääntynyt voimakkaaseen laskuun erityisesti miehillä, jotka työskentelevät suhdannevaihteluille herkillä toimialoilla. Heikentyvä suhdanne on alkanut heijastua myös laajemmin työmarkkinoille ja työllisenä oli heinäkuussa 62 000 ihmistä vähemmän kuin vuosi sitten. Toistaiseksi palvelualojen hyvä tilanne on pitänyt työllisyyttä korkealla, mutta ennen pitkää suhdanteen heikkeneminen ulottuu myös palvelualojen työllisyyteen – epäselvää on miten paljon. Myös voimakkaan maahanmuuton hidastuminen uhkaa hyydyttää kasvua, arvioi Keskuskauppakamarin pääekonomisti.